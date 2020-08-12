Belarus seçimleri: Devlet Televizyonu'nun iki sunucusu AB'nin de eleştirdiği seçim sonrası istifa...
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Belarus seçimleri: Devlet Televizyonu'nun iki sunucusu AB'nin de eleştirdiği seçim sonrası istifa...

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan ve muhalefetin sonucu kabul etmediği seçimlerin ardından protestolar sürerken, devlet televizyonunun iki sunucusu istifa etti.

Belarus seçimleri: Devlet Televizyonu'nun iki sunucusu AB'nin de eleştirdiği seçim sonrası istifa...
12.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:05

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan ve muhalefetin sonucu kabul etmediği seçimlerin ardından protestolar sürerken, devlet televizyonunun iki sunucusu istifa etti.

Belarus 1 televizyonunun sunucusu Syarhey Kazlovich, istifasının sebebini açıklamadı.

STV sunucusu Tatstsyana Barodkina ise artık yayınlarda gülümseyemediğini ve kararından ötürü korku duymadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) de seçimle ilgili olarak "ne özgür ne de adil bir seçimdi" açıklamasını yaptı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, AB Dışişleri Bakanlarının Cuma günü Belarus'a yaptırımları görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Belarus yetkilileri sadece dün gece 1000'den fazla göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

3 gündür süren protestolarda gözaltına alınanların toplam sayısı bununla birlikte 6000'i aştı.

Protestolarda gözaltına alınanların yakınlarının, cezaevlerini dolaşarak gözaltındaki yakınlarını aradıkları belirtiliyor.





Ülkede, protestolarda kullanıldığı gerekçesiyle havai fişek satışı da yasaklandı.

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'nun Pazar günkü seçimleri oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı.

Polis, göstericilere ateş açtı

Belarus İçişleri Bakanlığı, güneybatıdaki Brest kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla karşılık verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Olga Chemodanova, ellerinde demir sopalar bulunan bir grup göstericinin kentte polise saldırdığını iddia ederek "Yetkilileri korumak için ateşli silahlar kullanıldı" dedi.

Olayda bir göstericinin yaralandığı belirtildi.





Sözcü dün gece sokağa çıkan gösterici sayısının da önceki günlere kıyasla daha az olduğunu aktardı.

BBC'nin Minsk'teki ekibi polis şiddetine uğradı

Başkent Minsk'te göstericiler dün gece barikatlar kurdu.

BBC'nin Minsk'teki ekibi de polis saldırısına uğradı. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği aktarılıyor.

Muhalif aday Tikhanovskaya ülkeyi terk etti

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'nun Pazar günkü seçimleri büyük bir farkla kazandığının açıklanmasının ardından, seçimleri kendisinin kazandığını öne süren muhalefetin 37 yaşındaki adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın Litvanya'da "güvende" olduğu duyurulmuştu.

Açıklama, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'tan geldi.

BBC'ye konuşan Linkevicius, Tikhanovskaya'nın sonuçlara itiraz etmek için merkez seçim kuruluna gitmesi sonrası 7 saat gözaltında tutulduğunu aktardı.

Svetlana Tikhanovskaya, çocukları için ülkeden ayrılma tercihini yaptığını söyledi.

Belarus'ta seçimler, yabancı gözlemciler tarafından 1995 yılından bu yana adil ve özgür olarak nitelendirilmiyor.

BBC
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