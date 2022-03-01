Belarus: "Rusya operasyonuna katılma planımız yok"

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak " Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına katılmak gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken iki ülke heyeti dün Belarus'ta bir araya geldi. Müzakere görüşmelerinden kısa bir süre sonra Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiği kaydedilen Belarus'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Lukaşenko, "Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına katılmak gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel