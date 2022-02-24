Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Putin'e destek: Askerlerimiz Rusya için gerekliyse Ukrayna'ya giderler

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle yaptığı toplantı kapsamında konuşan Lukaşenko, Belarus askerlerinin Ukrayna'daki harekatta yer almadığını belirterek, "Tekrar söylüyorum: askerlerimiz orada değil. Ama gerekirse, Belarus Rusya için gerekliyse oraya giderler" dedi.

RUS ORDUSU KİEV'E DOĞRU İLERLİYOR

İki ülke arasındaki çatışmanın şiddeti her geçen gün artarken Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlamalar devam ediyor. Son olarak Kiev'de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede sirenler çalmaya başladı. Kiev'den ayrılma ihtimali olanlar şehirden ayrılırken, kalan vatandaşlar metro ve evlerin bodrumuna sığınmaya başladı.

NATO'DAN SAVAŞ UÇAKLARIMIZ HAZIR AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösteren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'nun kuvvetleri gerekli durumlarda harekete geçecektir. Rusya'nın askeri yığınağına karşı karada, denizde ve havada biz de askeri güçlerimizi hazırladık. Askerlerimiz ve 100 savaş uçağı hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.