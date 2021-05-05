Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısı neden olur?

Gündelik yaşantımızda yaş, duruş, uyku pozisyonu, günlük hareketler ve kuvvetsiz kaslar gibi etkenlere bağlı olarak gözlemlenen bel ağrıları, ciddi hastalıklarında belirtisi olabilir. Genellikle orta yaş ve üzerinde gözlemlenen bel ağrısı problemi yaşayan birçok kişi internet üzerinden "Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısı neden olur?" gibi soruların cevaplarını aramaktadırlar.

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve hareket yapmamıza bile neredeyse engel olacak duruma getiren bel ağrıları özellikle iş yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bel ağrılarına zorlama, ağır eşya taşıma, duruş bozukluğu gibi etkenler neden olabileceği gibi siyatik, fıtık, böbrek rahatsızlıkları, disk kayması gibi ciddi rahatsızlıklarında belirtileri olabilir. Bel ağrısı nedir? Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısı neden olur? gibi soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

BEL AĞRISI NEDİR?

Bel ağrısı tıptaki adıyla "Lumbago" bel bölgesinde gerçekleşen anlık sızı, ağrı ve acı hislerine verilen genel addır. Bel ağrıları ani ve hızlı bir şekilde varlık gösterebilir ya da ağrı yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Erişkinlerin %75'inde gözlemlenen ve iş günü olumsuz yönde etkileyen bel ağrısı günümüzdeki en yaygın sağlık problemlerinden biridir.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel ağrısı oluşumunda çok etken mevcuttur ancak günümüzde en yaygın nedeni duruş bozukluğudur. Özellikle bilgisayar başında yanlış ve fazla oturmak bu bölgedeki sinirlere zarar vermektedir. Bunun dışında ağır yük kaldırma ve taşıma, ters yapılan hareketler, hareketsizlik, yanlış spor, kemik ve eklem rahatsızlıkları bel ağrısına neden olabilir.

Bel ağrısına neden olan etkenler;

Belin Zorlanması

Bel bölgesindeki kaslar ve bağlarda oluşabilecek gerilmeler sonunda bu bölgede yırtılmalar gerçekleşmektedir ve bu yırtılmalar sonunda belde ağrı gerçekleşmektedir. Bel ağrılarının en yaygın nedeni bel zorlanmasıdır.

Sinirlerin Zedelenmesi

Bel bölgesinde yer alan sinirlerin omurganın dışına çıkması sonucunda sinir köklerinde oluşan baskı sonrası sinirlerde zedelenme görülmektedir. Bu zedelenme sonrası disk rahatsızlıkları ve zona iltihaplanmaları gerçekleşebilir.

Lomber Radikülopati

Bel bölgesinde yer alan omurlar arasındaki disklerin zarar görmesine bağlı olarak buradaki sinirler zedelenmesi durumudur. Diskin dışında aşınması ve yıpranmasına bağlı olarak ağrı gerçekleşebilir.

Artrit

Kalçada ve bel bölgesinde yer alan eklemlerin iltihaplanmasından kaynaklı olarak gerçekleşir. Reiter hastalığı olarak da bilinen artrit bel ağrısı nedenlerindendir.

Kemiklerin Baskısı

Bel bölgesinde yer alan kemik ve omurların genişlemesi sonrasında bu bölgeye bitişik olan omurilik ve sinirler üzerinde baskı uygular ve ağrı olmasına sebep olur.

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bel ağrılarısı şikayetiniz varsa kesin tedavinin uzmanlar tarafından verilen tavsiyeler olduğunu unutmamalısınız. Bunların dışında bel ağrısı şikayetlerinde ortapedik yatak seçimi ve uyku pozisyonu çok önemlidir. Bunun dışında masa başı iş yapanların 40 dakikada bir 20 dakika ara vermesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bel ağrılarının en temel sebebi hareketsizlik olup egzersiz yapmanız ağrıların geçmesinde önemli rol oynamaktadır. Bel ağrılarına karşı bel kaslarını güçlendirmeniz gerekmektedir. Yüzme, yoga, yürüyüş gibi aktiviteler yardımıyla gergin olan bel kaslarını esneterek bel ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Zorlanma ya da darbeye dayalı bel ağrılarında soğuk kompres uygulamakta bel ağrılarının geçmesinde oldukça etkilidir. Darbe alınan, zorlanan bölgeye havlu sardığınız buz torbasını uygulamanız halinde bu bölgedeki iltihaplanmayı durdurabilir ağrının geçmesine yardımcı olabilirsiniz. İlk 48 saat içerisinde ve en fazla 20 dakika soğuk uygulanması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Germe hareketleri uygulayarak bel ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Bel ağrısına karşı uzmanlar ayak parmaklarına dokunmak, kobra duruşu ve çocuk duruşunu önermektedir.

Bel ağrısı yaşayanların uygulaması gereken germe hareketleri;

Ayak Parmaklarına Dokunmak

Vücut dik bir açıdayken dizleri kırmadan öne doğru ayak parmaklarına dokunmaya çalışmak bel kaslarının esnemesine yardımcı olacaktır.

Kobra Duruşu

Yüz üstü yatar pozisyondayken eller yardımıyla baş ve göğüs tavanı görecek şekilde itelerek yapılır.

Çocuk Duruşu

Diz üstü oturur pozisyonda başınızı yere koyun ve kollarınızı kırmadan başınızın önüne doğru uzatın bu hareket bel kısmındaki omurun rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Bel ağrısı tedavisinde önerilen yöntemler;

Uyku açısı ve yatak düzeni

Çalışma ortamı düzeni

Egzersizler

Soğuk kompres

Germe hareketleri

Masaj

Bütün bunların yanı sıra bel ağrısı başka rahatsızlıklardan kaynaklı olabilir. Bu nedenle daha ciddi rahatsızlıklar ile karşılaşmamak için uzman tavsiyesi almanızı öneririz..