Bektaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, "Çorum iş dünyası olarak ülkemiz ekonomisinin yeni yılda daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.



Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 2017 yılını geride bırakırken 2018 yılını, umut ve heyecanla karşıladıklarını söyledi.



2018 yılına hem Çorum'u hem de borsa üyelerini daha iyi noktalara getirecek yeni bir vizyonla girdiklerini dile getiren Bektaş, "Çorum iş dünyası olarak ülkemiz ekonomisinin yeni yılda daha iyi olacağına inanıyoruz. 2018 yılında toplumumuzun huzur, barış ve kardeşliğinin pekişmesini gönülden dilediğimiz gibi, tüm insanların yeni yılını sağlık ve huzur içinde geçirmelerini diliyoruz. Bu yıl, savaşların, kazaların, ölümlerin hiç yaşanmadığı, bolluk bereket içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir yıl olsun. Unutulmasın ki her yeni yıl taze bir başlangıçtır, yeni ümit demektir." ifadelerini kullandı. - ÇORUM