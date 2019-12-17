BEKSİAD'ın yıldızı parlıyor…

17.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:41

İki liste ile gidilen seçimde Ömer Yıldız, 180 oydan 125'ini alarak, güven tazeledi.

BEKSİAD'ın 9. Olağan Genel Kurulu Almira Hotel'de gerçekleştirildi. Genel kurula; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'un yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK'ların temsilcileri ile BEKSİAD üyesi iş insanları ve davetliler katıldı.

Genel kurul öncesi, bir selamlama konuşması yapan Ömer Yıldız, iki yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"İlklere imza attık"

Yönetimde bulundukları iki yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yıldız, "Çalışmalarımızda bize destek olan üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüzün işgücü niteliğinin artırılması ve eğitime yönelik çalışmalar, önceliğimiz oldu. Bunlara birkaç örnek verebiliriz. Necatibey okulumuzla yaptığımız protokol bunlardan sadece bir tanesi. Burada sınıf açılmasını sağladık ve iki yıldır öğrencilerimiz bu sınıflarda eğitim görüyor. Uludağ Üniversitesi'yle de işbirliğimizi artırdık. MYO'da bir bölüm açtık. BEKSİAD Akademi de eğitime verdiğimiz önemin göstergelerinden bir tanesi. UR-GE projelerimiz ise başlı başına sektöre farklı bir ivme kazandıran konudur. Bu gibi birçok ilke imza atmanın mutluluğuyla, bugün 9'ncu genel kurulumuz vesilesiyle karşınızdayız" diye konuştu.

Yıldız ayrıca bu çalışmaların hayata geçirilmesinde katkısı ve emeği bulunanlara da teşekkür etti.

BEKSİAD'dan övgüyle bahsettiler

Yıldız'ın ardından konuşan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş BTSO'nun BEKSİAD'la birlikte güzel ve örnek işlere imza attığına dikkat çekti. Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Vişne Ticaret Bölgesi'nin Yıldırım ve Yıldırımlılar için önemine değindi. Vişne Ticaret Bölgesi'nin cazibesinin her geçen gün arttığına değinen Başkan Yılmaz, "Sadece ekonomik anlamda olmamakla birlikte Vişne Ticaret Bölgesi, Yıldırım'ın en önemli değerlerinden birisi. Biz de belediye olarak bu noktada üzerimize düşeni yapıyor, BEKSİAD'la birlikte ortak projeler yürütmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 9. Olağan Genel Kurul'un sektör adına hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktaş, "BEKSİAD, bundan tam 16 yıl önce; sektörü nasıl geliştirebiliriz, sektöre yönelik neler yapabiliriz, yeni pazarlar nasıl bulabiliriz, sektörün sorunlarını farklı platformlarda nasıl dile getiririz anlamında hayata geçirilmiş bir girişim" dedi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerindeki heyecan ve gayretini takdir eden Aktaş, her fırsatta sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini anımsatarak, "İnanıyorum ve ümit ediyorum ki bu heyecanınız ve gayretiniz devam ettiği sürece, Bursa bu pastadan daha fazla pay alacak. Halihazırda bebe giyim sektöründe Türkiye sathında bir liderliğimiz var, bunu daha da pekiştirip bu bayrağı çok daha yukarıya, hep beraber çıkarırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

20 yıllık bir çalışmanın sonucu

Yapılan açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, Divan Başkanlığını BEKSİAD'ın Kurucu Başkanı ve MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay'ın, Başkan Yardımcılığını önceki dönem başkanlarından Rıdvan Güler'in ve Üye Abdullah Duman'ın yaptığı genel kurula geçildi.

BEKSİAD'ın temellerinin 20 yıl önceye dayandığını, derneğin ise 16 yıllık olduğunu hatırlatan Divan Başkanı Nihat Alpay, genel kurulun BEKSİAD'a ve sektöre hayırlar getirmesini diledi. Alpay, "Bugün iftiharla görüyoruz ki salona sığmayan bir genel kurul gerçekleştiriyoruz. Bu mutluluk verici bir durum" dedi.

Alpay'ın yaptığı açıklamaların ardından genel kurul, maddelerin görüşülmesi, oylanması ve maddelerin kabul edilmesiyle devam etti. Genel kurulun kabulüne sunulan maddelerden bir tanesi de teşkil edilecek yönetim kurulundaki üye sayısının 10'dan 12'ye çıkarılması idi. Bu madde de diğer maddeler gibi oy birliği ile kabul edildi.

İlk kez iki listeli seçim

Dernek tarihinde ilk kez iki listeli seçime gidilirken, seçim işlemi gizli oy açık sayım şeklinde yapıldı.

180 üyenin oy kullandığı seçimde; 1 geçersiz oy çıkarken, Ömer Yıldız 125, Yusuf Seyfullahoğlu da 54 oy aldı. Bu sonuçlara göre mevcut Başkan BEKSİAD'da Ömer Yıldız güven tazelemiş oldu.

"BEKSİAD'a yakışır bir seçim oldu"

Genel kurulun sonunda bir teşekkür konuşması yapan Ömer Yıldız, kazanın BEKSİAD ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü olduğunu söyledi. Yıldız, "Bana ve beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma bir kez daha göstermiş olduğunuz teveccüh için, herkese çok teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi derneğimiz, sektörümüz, şehrimiz ve ülkemiz adına çalışacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler