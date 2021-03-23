Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kaç yaşında?

Çalışma hayatı boyunca gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapan Pakdemirli, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulundu ve bir kısmının yöneticiliğini yapmıştır. Türk Ekonomist ve Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır. Peki, Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir, kaç yaşında? Bekir Pakdemirli nereli, mesleği nedir? Bekir Pakdemirli hayatı ve biyografisi nedir?

Çalışma hayatı boyunca gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapan Pakdemirli, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulundu ve bir kısmının yöneticiliğini yapmıştır. Türk Ekonomist ve Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır. Peki,Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir, kaç yaşında? Bekir Pakdemirli nereli, mesleği nedir? Bekir Pakdemirlihayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli (10 Kasım 1973, İzmir, Türkiye), Türk Ekonomist. 10 Temmuz 2018'den beri Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamladı.

KARİYERİ

Çalışma hayatı boyunca gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapan Pakdemirli, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulundu ve bir kısmının yöneticiliğini yaptı. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ile halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük ve çok uluslu bir şirket olan McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Günümüzde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmekte, aynı zamanda McCain Foods şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir. Sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem - Tarihi Kemeraltı A.Ş ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyesi ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyesidir.

Evli ve üç çocuk babası olan Bekir Pakdemirli amatör telsizci, deniz kaptanı ve pilottur. Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.