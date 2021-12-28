SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - BEKİR KAPLAN'IN ADI SARIÇAM'DA YAŞAYACAK 28 Aralık, 2021

Sarıçam Belediyesi, Başkan Bilal Uludağ'ın talimatları ile ilçede "Her Ay İki Park" projesi kapsamında yapımı tamamlanan park, düzenlenen törenle açıldı. Açılışı yapılan parka geçtiğimiz yıl yakalandığı Covit-19 hastalığı yüzünden hayatını kaybeden eski Sarıçam İlçe Müftüsü Bekir Kaplan'ın adı verildi.

Sarıçam Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yapılan parkın açılışına Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam İlçe Müftüsü Osman Canbolat, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törene, okunan Kuranı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam edildi.

Törende konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam'a "Her Ay İki Park" projesi kapsamında çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini belirterek, bugün de yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki parkın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"BEKİR KAPLAN SARIÇAM'DA GÖNÜLLERE DOKUNMUŞTUR"

Görev süresi boyunca Sarıçam'da çok değerli işlerin altına imza atan rahmetli Bekir Kaplan'ın adını ilçelerinde yaşatacak olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bilal Uludağ sözlerine şöyle devam etti " Sarıçam Belediyesi olarak her ay ilçemize iki park yapıyoruz. Merkezden kırsalda ihtiyaç duyulan her mahallemize yeni şapkalar kazandırıyoruz. Geçen ay açılışını yaptığımız Dr. Sadık Ahmet Anıtı ve Parkının ardından bugünde ilçemize önemli hizmetleri dokunan, yaptığı çalışmalarla gönüllerde ayrı bir yer edinen eski müftümüz rahmetli Bekir Kaplan'ın adını verdiğimiz parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bekir Kaplan adı artık parkımızda yaşayacak. Kendisine Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, açılışını yaptığımız parkımızın Mehmet Akif Ersoy Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

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