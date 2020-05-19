Bekir Ağırdır: Kötücülüğe karşı sessizlik lümpenleşmiş kesime cesaret veriyor KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, sosyal medya üzerinden yapılan linçler ve paylaşımları nedeniyle insanlar hakkında açılan soruşturmalara karşı iktidarın tek taraflı bir sessizlik içerisinde olduğu izlenimi verdiğini ve bu izlenimin "kötücülük konusunda toleranslı davrandığı" düşüncesine...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, sosyal medya üzerinden yapılan linçler ve paylaşımları nedeniyle insanlar hakkında açılan soruşturmalara karşı iktidarın tek taraflı bir sessizlik içerisinde olduğu izlenimi verdiğini ve bu izlenimin "kötücülük konusunda toleranslı davrandığı" düşüncesine neden olduğunu söyledi. "Belli bir kesime gösterdiğiniz tepkiyi başka bir kesime göstermediğiniz zaman teşvik ediyormuş havası oluşuyor" diyen Ağırdır, bu tavrın lümpenleşmiş kesime cesaret verdiğini dile getirdi. Kaynak: DailyMotion.com