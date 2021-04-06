Bekilli'de Hz. Ali Camisinin açılışı yapıldı
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Bekilli'de Hz. Ali Camisinin açılışı yapıldı

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Bekilli'de Hz. Ali Camisinin açılışı yapıldı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yapımı tamamlanan Hz. Ali Camisinin açılışı gerçekleştirildi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yapımı tamamlanan Hz. Ali Camisinin açılışı gerçekleştirildi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yapımı yeni tamamlanan Hz. Ali Camisinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Bekilli Kaymakamı İrem Baha Yağan, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çoban, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve görevliler katıldı. Açılışta Bekilli Kaymakamı İrem Baha Yağan, "Camilerimiz zengin ile fakirin, işçi ile işverenin, yönetenle yönetilenlerin, yabancıyla yerlinin buluştuğu bütünleştiği yerlerdir. Camimizi koruyalım ona sahip çıkalım. Bu ibadet yerinin yapılmasında maddi ve manevi destekleri olan yapılmasına vesile olanlara, yardım edenlere, katkı verenlere, buraya gelenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Cami yaptık artık görevimiz bitti demeyeceğiz, birlik olmaya devam edeceğiz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık; "Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Camiler Küba'da başlayıp Medine'de Peygamber mimarlığı ile devam eden ve daha sonra İslam coğrafyasının her yerine inşa edilen adeta bir ülkenin tapusu ve aidiyet sembolüdür. Bu camiyi yapmak ve içinde huzurla ibadet etme bahtiyarlığına ermiş bulunan Aziz Müslümanlar. İşte sizler bu topraklarda Müslümanlık tapusuna bir imza daha attınız. O halde cami yaptık artık görevimiz bitti demeyeceğiz. Birlik olmaya devam edeceğiz. Günde 5 defa okunan ezana ve çağrıya cevap vereceğiz ki camilerimizi manen de imar etmiş olalım. Emeği geçen herkese ve özellikle ilgi alakasını bizlerden esirgemeyen kaymakamımıza, belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Hz. Ali Cami'nin açılış merasimi ise Kur'an'ı Kerim tilaveti, yapılan dualar ardından kılınan öğle namazı ile son buldu. - DENİZLİ

Bekilli'de Hz. Ali Camisinin açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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