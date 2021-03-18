Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı
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Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı

18.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:37
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bekçinin tuvalete gitmesini fırsat bilerek, eşine gözcülük yaptırıp, küçük yaştaki çocuğuyla beraber inşatta giren şahıs 17 bin lira değerindeki kabloları çaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bekçinin tuvalete gitmesini fırsat bilerek, eşine gözcülük yaptırıp, küçük yaştaki çocuğuyla beraber inşatta giren şahıs 17 bin lira değerindeki kabloları çaldı. Şüphelilerin yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki kablo makarasını inşaattan yuvarlayarak kamyonete yüklediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaattan 5 Mart günü sabah 06.00 sıralarında 17 bin TL değerinde makaraya sarılı kablo çaldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip ile kamera incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin Ahmet K. (40), eşi Ayşe K. (35) ve oğlu B.K. (16) olduğu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen Ahmet K. ve Ayşe K.'yi Antalya'nın Kepez ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere karakolda yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 18 ayrı suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Karı koca karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğullarının ise jandarma tarafından arandığı öğrenildi.

Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı

Bekçinin tuvalete gitmesini fırsat bilerek kamyonetleriyle gelip hırsızlık yapan ailenin o anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kamyonetle geldiği eşinin gözcülük yaptığı, baba ve oğlunun ise 3 dakika içerisinde inşaata girerek 400 kilogram ağırındaki kablo makarasını yuvarlayarak kamyonete getirdiği görüldü. Ayrıca kameraya kamyonete yükleyip saniye içinde olay yerinde uzaklaşması da yansıdı. - ANTALYA

Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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