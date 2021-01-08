Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman?
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Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman?

08.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:07
Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçilik sınavına son günler kala, bekçilik sınav adayları heyecanla sınav gününü bekliyor. Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman? sorular ise merak konusu.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre sınav giriş yerleri erişime açıldı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ile ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda 7 Ocak 2021 tarihi ile sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı duyurdu. Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman?

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı bekçi alımına başvuran adayların 7 Ocak 2021 itibariyle sınav giriş belgelerini erişime açtı. Bekçilik sınavı adayları sınav giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet adresi www.meb.gov.tr adresi üzerinden alabilirler.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı (Bekçilik Sınavı) , 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

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