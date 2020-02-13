Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

13.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:10

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bekçilerin dikkati sayesinde 83 bin lira değerinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Gaziler Dağı su deposu civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüpheli şahısların üst aramasında, toprak lekeli eldiven bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler S.G, İ.Ö. ve B.S, gözaltına alındı.

Yaklaşık 83 bin 500 lira değerinde kablo çaldıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden İ.Ö. ve B.S. tutuklandı, S.G. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, 5 Şubat ve 12 Şubat'ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgede yürüttüğü aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıkları belirlendi.

Kaynak: AA