Bekçi köpeği, belediye temizlik işçisinin can dostu oldu
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Bekçi köpeği, belediye temizlik işçisinin can dostu oldu

24.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:44
Bekçi köpeği, belediye temizlik işçisinin can dostu oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediyenin temizlik işlerinde çalışan Sırrı Berber, "can dostum" dediği bekçi köpeğiyle 3 yıldır "mesai arkadaşlığı" yapıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediyenin temizlik işlerinde çalışan Sırrı Berber, "can dostum" dediği bekçi köpeğiyle 3 yıldır "mesai arkadaşlığı" yapıyor.

Akçakoca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Sırrı Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce belediyede çalışmaya başladığını ve köpeğiyle dostluklarının da o zaman başladığını söyledi.

"Fadime" adını verdiği köpeğiyle mesai arkadaşı olduğunu belirten Berber, "Fadime benim 6'ncı kızım, 7'nci çocuğum gibidir. Ben nereye gitsem benim peşimi bırakmaz. Benim yanımda süpürgemi korur veya herhangi bir malzememi korur ve kimsenin ellemesine veya alıp gitmesine izin vermez. O benim mesai arkadaşım oldu. Her sabah benimle birlikte gelir. Ben arabanın içine binsem arabanın arkasından koşarak gelir. Beni bırakmaz." diye konuştu.

Köpek ile dostluklarının pazar yerinde başladığını ifade eden Berber, "Pazar yerinde bekçilik yapıyordu. O beni çok sevdi, ben de onu çok seviyorum. Fadime ile devamlı yan yanayız." dedi.

"Diğer mesai arkadaşlarına da örnek oluyor"

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz da ellerinden geldiğince belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştıklarını bildirdi.

Temizlik işlerinde görevli Sırrı Berber'in köpeklere sahip çıktığını anlatan Yılmaz, "Sırrı Bey, Fadime ile birlikte mesaiye başlayıp mesaiyi akşam yine beraber bitiriyor. Onun yapmış olduğu bu güzel davranışın diğer vatandaşlarımıza örnek olmasını istiyoruz. Personelimiz Sırrı Bey'e teşekkür ediyoruz. Onu besliyor. Ayrıca diğer mesai arkadaşlarına da örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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