Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi
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Behzat Uygur, Necla Uygur, Uygur, Magazin

Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi

Oyuncu Behzat Uygur, salgın nedeniyle evden çıkamayan annesi Necla Uygur'u demir parmaklıkların olduğu camdan görebildi.

30.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:28
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı 100'den fazla kişinin hayatına mal oldu. Salgının yayılmasını önlemek isteyen yetkililer ise bir takım önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesi Necla Uygur'u camdan gördü ve 'Mesafeler sevmeye engel değil' dedi.

ANNESİNİ UZAKTAN GÖREBİLDİ

Instagram hesabından, 74 yaşındaki annesi Necla Uygur'u demir parmaklıklar arkasındayken çektiği fotoğrafını yayınlayan Uygur, duygusal bir paylaşım yaptı. Annesine uzaktan baktığı anlarda çektiği bir fotoğrafı paylaşan Behzat Uygur, "Annem ile 'uzakta kal' kuralına uyarak günler sonra görüştük. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil" dedi.

Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

21 Nisan 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğludur. 1987 yılında Ankara'da ilk defa babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu ile profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynadı. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları "Nejat Uygur Tiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldılar.

Burada edindikleri bilgi birikimini ve tecrübe ile, 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle, Kodum mu Oturturum, Güldüren Şüphe, Tuhaf İkili, Benimle Oynar mısın, Komedi Komedi adlı oyunları ile 22 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.

Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi

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Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi

Haberin Videosu:

Ünlü oyuncu Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi

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Haber Yorumları (1)
AVNİ: niye annesi eve almıyormu.
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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