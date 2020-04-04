Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası canlı konserle evlere konuk oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası canlı konserle evlere konuk oluyor - Magazin
Behzat Gerçeker, Enbe Orkestrası, Magazin

Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası canlı konserle evlere konuk oluyor

Sevilen şarkılarıyla Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, Demirören Medya'nın '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında ev konseriyle canlı yayına katılıyor.

04.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:23
Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası canlı konserle evlere konuk oluyor
Sevilen şarkılarıyla Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, Demirören Medya'nın '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında ev konseriyle canlı yayına katılıyor. "Evde kalın ama müziksiz kalmayın diyen" Gerçeker, verecekleri konserle moral olacaklarını söylüyor.

ENBE Orkestrası sosyal medyada yapacakları canlı yayınla Demirören Medya aracılığıyla yüzbinlere ulaşacak. Demirören Medya'nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine destek veren Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sevilen şarkılarını canlı yayında söyleyecek.

"Sağlığımız için evde kalmalıyız" diyen Behzat Gerçeker, "Evde kaldığımız süreçte hepimizin pozitif düşünmeye, moralleri yüksek tutmaya ihtiyacı var. İşte tam da bu noktada şarkılarımızla kısa bir süre de olsa bir arada olmayı hissedeceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

CANLI YAYIN YARIN 

Canlı yayın, 5 Nisan Pazar günü 21.05'te @behzatgerceker Instagram hesabından yayınlanacak. Yayında ENBE'nin sevilen şarkıları başta olmak üzere; Fransız şansonlarından Napoliten ezgilere ve Arjantin tangolarına kadar geniş yelpazede dünya müziğinin örneklerine yer verilecek. Enbe Orkestrası solistlerinden; Elvan Günaydın, Benjamin Kaggwa, Çağlar Ökten, Dilek Ciyas, Ali Erenus, Eda Tuna Arslan, Erdem Seyhan, Egemen Akkol, Selçuk Erkalaycıoğlu ve Onur Turan canlı yayına bağlantılarla katılacak.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Magazin
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Ünlü sunucu koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışla rekor kırdı Magazin
Ünlü sunucu koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışla rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusundan haber var Magazin
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusundan haber var
12 yıllık kocasının peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi Magazin
12 yıllık kocasının peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı Magazin
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu Magazin
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici...
'Sıra bende' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Nisan Twitter Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası canlı konserle evlere konuk oluyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 13:44:57. #1.15#
title