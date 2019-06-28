Behzat Ç.'nin Yayın Tarihi Yeni Fragmanla Birlikte Açıklandı

İlk kez 2010 yılında yayınlanan Behzat Ç., Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında olmayı başardı. Aradan geçen yıllar, diziye olan sevgiyi hiç azaltmadı. Hatta bu bağlamda yapımcı şirket, Behzat Ç.'yi sinemaya da uyarladılar. Geçtiğimiz aylarda yapılan duyurular ise bu efsane dizinin yeni bölümlerinin çekildiğini doğruladı. Bir dizi platformu olan BluTV'de yayınlanacak olan dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, dizinin kısa da olsa bir fragmanı yayınlandı. YouTube üzerinden yayınlanan fragman, diziyle ilgili ufak ipuçları verirken dizinin çıkış tarihini de ortaya koyuyor.

Yayınlanan fragmanda Behzat komiserin ayrıldığı görevine yeniden dönmesiyle ilgili bir sahne gösteriliyor. 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından yetkililer, Behzat Ç.'nin göreve dönmesini istiyorlar ancak Behzat komiser, bu olaya sıcak bakmıyor. Bu da birkaç bölüm boyunca Behzat Ç.'yi polis olarak görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

Bu fragmanın içerdiği en önemli şey ise dizinin yayınlanma tarihiydi. Fragman açıklamasında dizinin 25 Temmuz'da BluTV üzerinden yayınlanmaya başlayacağını açıkça görebiliyoruz. İşte o fragman;

Ercan Mehmet Erdem'in senaryosunu yazdığı ve Serdar Akan'ın yönettiği Behzat Ç., bir kez daha uzunca bir süre konuşulacağa benziyor.