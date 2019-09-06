Behzat Ç. 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Behzat Ç. son bölüm izle

06.09.2019 15:06

Blu TV'de yayımlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 7. bölümünde Ercüment ile amacı henüz belli olmayan bir grup arasında kaldı. Ercüment'in birlik teklifinde bulunması sonrası Behzat komiserin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Behzat Ç. yeni sezon bölümleri, oyuncu kadrosu…

BEHZAT Ç. YENİ SEZON İZLE…

7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayetler arasında Esra'nın hayali ile birlikte ruhsal sorunlarını halletmeyi içten içe isteyen komiser, Defne'yi görmeye başlar. Bu sırada Behzat'ın ağabeyi Şevket için de yeni bir fırsat doğmuş oldu. Defne'yi ziyarete giden Şevket Defne'ye, Behzat'a iyi geldiğini söyler. Neler olduğunu anlamayan psikolog ise Behzat için elinden geleni yapmak niyetindedir. Öte yandan kimler tarafından ortaya çıktığı bilinmeyen, devletin bir parçası olduğunu söyleyen bir grup ise Behzat'tan Ercüment'i ister. Ercüment, bu gizemli grubun ne yapmaya çalıştığını, kimler olduğunu bulamadığı her geçen saniye çılgına döner ve sonunda Behzat'a işbirliği teklif eder. Ercüment'in söyledikleri karşısında aklı karışan Behzat ise gizli grubun teklifini reddeder ancak bu gizli örgüt komiseri sevdiği her şey ile tehdit etmiştir.

4. SEZON 8. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan fragmanda: Behzat kızı Şule'yi görüşe gider ve ona, birilerinin sevdikleri ile tehdit edildiğini anlatır. Defne ile dışarda yemek yemeye çıkan komiser, bilmediği örgütün tehditlerini ciddiye alır ve ekibi ile toplantı gerçekleştirir ve önceki cinayet büro çalışanları gibi olma ihtimali nedeniyle gitmekte özgür olduklarını belirtir. Behzat bunları yaşarken ekibinin yeni üyesi Mahir, eskilerden beri tanıdığı pavyondaki kadınla görüşür. Kadın bu görüşmeden tedirgin olur ve bunun üzerine Hayalet'i Mahir konusunda uyarır.

BEHZAT Ç. OYUNCULARI

Fenomen haline gelen dizi, 6 yılın ardından Blu TV'de yayın hayatına devam ediyor. Oyuncu kadrosunda ise; Erdal Beşikçiolu, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Nejat İşler, Ege Aydan, Ahu Türkpençe, Güven Kıraç, İlkyaz Arslan, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli gibi isimler yer alıyor.