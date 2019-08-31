Behzat Ç. 7. Bölüm fragmanı yayımlandı! Behzat Ç. 6. son bölüm izle

31.08.2019 10:12

Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler'in başrollerde yer aldığı Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi'nin, 6. son bölümün ardından 7. bölümü merak konusu oldu. Ercüment ve kendisini sevdikleriyle tehdit eden yeni bir grup arasında kalan Behzat, hangisini seçecek? 6. bölümde neler oldu? 6. son bölüm izle…

BEHZAT Ç. SON BÖLÜM İZLE...

7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Fenomen haline gelen dizi, 29 Ağustos Perşembe günü Blu TV'de yayımlandı. Yıllar sonra çıkıp komiseri tekrar görevi başına getiren Ercüment'in varlığı tehlikededir. Ercüment, onu yok etmek isteyen oluşuma karşı Behzat ile birlik olmak ister. Eski düşmanlar dost mu oluyor? Merak edilen tüm soruların yanıtı, 5 Eylül Perşembe günü Blu TV'de olacak!

BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başına buyruk komiser Behzat'ın hayatının konu edinildiği dizinin yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Evine gelen Behzat, kapısında Ercüment ile Memduh Başkan'ı bulur ve ne yaptıklarını sorar. Yıllar sonra neden çıkıp geldiklerini ve ne istediklerini soran Behzat, Memduh'un ''Sana işimiz düştü.'' yanıtıyla karşılaşır.Behzat'ın yardımını isteyen Ercüment.'' Benle tanışmadan evvel hayatın yalandı, gerçekleri sana ben gösterdim. Vatanını gerçekten seviyorsan benimle hareket edersin.'' der. Meydana gelen cinayetlerin yanı sıra Ercüment'in söyledikleri karşısında, Devlet'in bir kolu olduklarını söyleyen grubun teklifini reddeden Behzat, yine sevdikleriyle tehdit edilir.