Behice Boran kimdir? Behice Boran hayatı ve biyografisi!

BEHİCE BORAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mayıs 1910,

Nereli: Bursa, Türkiye

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Ekim 1987, Brüksel, Belçika

Partisi: Türkiye İşçi Partisi

Behice Sadık Boran, Türkiye İşçi Partisinin son genel başkanı, siyasetçi, akademisyen ve sosyologdur.

Ailesi 1890'larda Bursa'ya göç etmiş Kazan Tatarı'ydı. Tahıl ticareti yapan Sadık Bey ile Mahire Hanım'ın kızı olarak 1910'da Bursa'da doğdu. Üç kardeşin en küçüğüydü.

Boran, ilkokula Bursa'da başladı. Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanlar Bursa'ya girince, ailesiyle İstanbul'a göç etti. Orta öğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde yaptı. Babası okuryazar, aydın bir adamdı. Çocuklarının yabancı dil eğitimine çok önem veriyordu. Bu sebepten Fransız okuluna yazdırıldı. Bu okul kapatılınca Arnavutköy'deki Amerikan Kız Koleji'nde okumaya başladı. Amerikan Kız Koleji'nin, yani şimdiki adıyla Robert Kolej'in, 1927'de orta, 1931'de lise kısmını birincilikle bitiren ilk Türk kız öğrenci oldu. Manisa Orta Mektebi İngilizce muallimeliğine atandı. Amerikan Michigan Üniversitesi (ABD) ona burs verme teklifinde bulundu. Kendini bu üniversiteye öneren kişi, Amerikan Kız Kolejindeki tarih öğretmeniydi.

Michigan Üniversitesinde sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra 1939'da Türkiye'ye döndü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin (DTCF) sosyoloji bölümüne doçent olarak atandı. Aynı dönemde Yurt ve Dünya ve Adımlar dergilerinin yayın faaliyetine katıldı. 1946'da Nevzat Hatko ile evlenen Boran, 1948'de siyasi görüşleri nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı. 1950 yılında kurucusu ve başkanı olduğu Barışseverler Cemiyeti, Menderes hükûmetinin Kore'ye asker göndermesini kınayan bir bildiri yayımlayınca 15 ay hapis cezası aldı.

1962'de Türkiye İşçi Partisine üye olan Boran, 1965 seçimlerinde Urfa'dan milletvekili seçildi. Birkaç dönem Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi temsil etti. TİP genel başkanı Mehmet Ali Aybar'a karşı tavır aldı ve 1970 yılındaki parti kurultayında genel başkan seçildi. 12 Mart 1971 muhtırası ile birlikte tutuklandı ve partisi kapatıldı. Boran, 15 yıl hapis cezası aldı. 1974 yılında ilan edilen genel aftan yararlanarak serbest kaldı. 1975'te tekrar kurulan TİP'in genel başkanı seçildi. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kısa süre ev hapsinde tutulan Boran, daha sonra yurt dışına çıktı. "Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır." sözüyle hafızalarda yer edindi.

Ölümü

1981'de yurttaşlıktan çıkarıldı. Yurt dışında iken TKP ile TİP'in birleşme kararı aldıklarını duyurdu ve iki gün sonra da öldü.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Boran, İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından 18 Ekim'de İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.