Özellikle hastalığı 25 yaşından önce başlayanlarda ve de erkeklerde daha ciddi ve daha ağır seyrettiğini bildiğimiz behçet hastalığı gündemde araştırılıyor. Peki, Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığının nedenleri nelerdir? Behçet hastalığı belirtileri nelerdir? Behçet hastalığının tedavi yöntemleri.. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet sendromu olarak da adlandırılan Behçet hastalığı, vücudun farklı yerlerindeki kan damarlarının iltihabına neden olan ve nadir görülen kronik bir hastalıktır.Behçet hastalığı vücudun otoimmun yani bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle enfeksiyon belirtileri göstermesi şeklinde gelişir.Behçet hastalığı, adını hastalarından birinde sendromun üç ana belirtisini ilk olarak 1924 senesinde saptayan ve hastalık üzerine yaptığı araştırmayı 1936 senesinde yayınlayan Türk dermatolog ve bilim adamı Hulusi Behçet'ten almıştır.Hastalığın adı 1947 senesinde Cenevre'deki Uluslararası Dermatoloji Kongresi'nde resmen Morbus Behcet olarak kabul edilmiştir.

BEHÇET HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

"Behçet hastalığı neden oluşur?" , "Behçet hastalığı sebebi nedir?", "Behçet hastalığı neden olur?", "Behçet hastalığı nedenleri nelerdir?Soruları hastalar tarafından gündeme getirilen konulardır. Behçet Hastalığı, vaskülit (damar tutulumu) olarak sınıflandırılan nedeni kesin olarak ortaya konulamamış olsa bile birçok faktörün etkin rol oynadığı bir hastalıktır. Enfeksiyon etkenleri (bakteri, virüs,...) gibi birçok çevresel tetikleyici, genetik olarak duyarlı kişilerde inflamasyon-iltihap ataklarını uyarabilir.Hastalığın kesin seyri bilinmemektedir, ancak immünolojik faktörler ana rolü oynamaktadır. Behçet Hastalığı, birçok anormal aşırı inflamasyon yanıt belirtisi gösterir ve bu abartılı yanıta neden olan çeşitli genetik faktörler üzerinde çalışılmıştır.

İnsan lökosit antijeni (HLA) B-51 gen ekspresyonu, hastalık riskini ve tipik klinik tezahürü etkileyen en güçlü genetik faktördür. HLA ilişkisi olmayan ERAP1 ve IL23 reseptörve IL10 değişiklikleri diğer genetik ilişkilerdir. Tüm bu genetik ve çevresel faktörlerin yönlendirdiği otoinflamatuar yanıt, sistemik vaskülit ve ilişkili klinik belirtilerle sonuçlanır.

BEHÇET HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Behçet Hastalığı birbirinden bağımsız gibi görünen bir dizi belirtiyle ortaya çıkabilmektedir. Ancak Behçet Hastalığı tanı kriterleri arasında bugün kabul edilen dört temel kriter bulunmaktadır. Bunlar ağızda ve genital bölgede yaralar, deri döküntüleri ve göz tutulumudur. Diğer Behçet Hastalığı belirtileri eklemler, sindirim sistemi ve sinir sistemine bağlı pek çok organda ortaya çıkabilmektedir.Behçet hastalığının kesin tanısını koyan bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Göz içindeki iltihaplanma görmede bulanıklılık, ağrı ve kızarıklılık yanında bazen körlüğe de sebep olabilir. Behçet Hastalığı aralıklı alevlenme gösteren kronik bir rahatsızlıktır. Ancak hastalarda remisyon denilen semptomların kaybolduğu anlar mecvuttur. Hastalık kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı hastalar normal bir hayat sürerken, tam tedavi almayan hastaların %20'sinde yasal körlük kaçınılmaz olur. Hastalık nadiren öldürücüdür. Vaskülit veya merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak %5 oranında bir ölüm riski mevcuttur.

BEHÇET HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Behçet hastalığının tedavisi kişinin şikayetlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Tedavi yöntemleri arasında kişinin yaşam tarzında yapacağı değişiklikler olabileceği gibi, uzun bir süre boyunca kullanılması gereken ilaçlarla da olabilmektedir. Behçet hastalığında özellikle ilaç tedavisi hastalığın şiddetine ve bölgesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Behçet hastalığı genellikle ağız içinde aftlar şeklinde kendini belli etmektedir. Bu durumda kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Tekrarlayan ağız içi aftlarında genellikle kortizonlu spreyler veya solüsyonlar verilebilir. Yine genital bölgede meydana gelen ülserler de aftlarla oldukça benzerlik göstermektedir. Genital bölge için de kortizon içerikli solüsyon veya kremler önerilebilmektedir. Ayrıca bacak bölgesinde oluşan ağrıya karşılık hekim tarafından çeşitli ağrı kesici ilaçlar tavsiye edilebilmektedir. Behçet hastalığı olan kişilerin mutlaka düzenli takip edilmeleri ve tedavilerini düzenli olarak aksatmadan yapmaları gerekmektedir. Behçet hastalığının düzenli olarak tedavi edilmemesi veya tedavinin aksatılması gibi durumlarda körlüğe neden olduğu gözlemlenmektedir.

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