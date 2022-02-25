"Behçet, Asya'nın her zaman yanında, onun destekçisi olacak…"

Diziye sonradan katılan, ancak ilk andan itibaren samimiyeti ve içtenliğiyle büyük beğeni toplayan "Behçet" karakterini başarıyla canlandıran Cemil Şahin, sempatik hareketleri ve sakarlığıyla dizinin adeta maskotu olan Behçet'i anlattı.

"Behçet'i keşfetmek merakımı artırıyor…"

Oğullarıyla birlikte Gedelli'de fırtınalar estiren, herkesin dalına basarak kasabalıların nefretini kazanan Mezarcı İlyas'ın (Halil İbrahim Kalaycıoğlu) sevimli, güzel yürekli oğlunu canlandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Cemil Şahin, "Behçet'i tanıdığım, onu oynadığım için çok memnunum. Anadolu karakteri olması, saflığı, sakarlığı, içinde kötü niyet olmaması Behçet'i keşfetmek merakımı artırıyor. Behçet'in sakarlıkları ve saflığı komediyi besliyor ancak ben onun yeteneğini merak ediyorum. Acaba en iyi yaptığı iş ile hayatını birleştirecek mi? Mutluluğunu, yalnızlığını telafi edecek mi yeteneği nedir ben de merakla bekliyorum." dedi.

" Asya, Behçet'in bu hayattan pes etmemesi için bir emanet, bir duruş örneği…"

Geçtiğimiz haftalarda izlediğimiz bölümlerde kardeşi Asya'nın (Buse Orcan) ardından abileri Hamdi (Burak Haktanır) ve Şefik'in (Ufkum Kalaoğlu)baskılarına dayanamayarak evini terkeden Behçet, babası Mezarcı İlyas'ı kaybettiğinde ise büyük üzüntü yaşamıştı. Kız kardeşi Asya'yı çok seven ve her zaman ona kol kanat geren Behçet'in babasıyla helalleşememesinin içinde hep bir yara olarak kalacağını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Behçet, Asya'ya annesinden kalan emanet olarak bakıyor her zaman. Asya'nın her zaman yanında, onun destekçisi olacak. Asya, Behçet'in bu hayattan pes etmemesi için bir emanet, bir duruş örneği."

"Güzel bir işe dahil olmak mutluluk verici…"

TRT1 izleyicilerinin tiryakisi olduğu Gönül Dağı ekibine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cemil Şahin şöyle devam etti:

"İlk sezondan itibaren seyirci ile gönül bağı kurmuş, dolu dolu paylaşımlı bir aile olabilmiş bir işin içine dahil oldum, aslında hazıra da konduk J diyebilirim. Teşekkürün büyüğü başta ilk sezondan bu yana emeği geçen tüm oyuncu arkadaşlarım, kıymetli büyüklerimedir. Set ekibi, yapımcı, yönetmen, senaryo ekibine emekleri için ayrı ayrı teşekkür etmek gerek.Seyirciyi ortak duygularda, çeşitli yaşamlardan bir dünya kurabilmiş, ekibi ve seyircisi ile bunu başarmış amacı olan güzel bir işe dahil olmak mutluluk verici… Seyirci ile bu kadar güzel bir bağ kurmuş bir hikayenin içinde anılar biriktirmek bana da çok iyi geldi.Genelde iş seçerek, iyi işlerin içinde, iyi işleri öğrenmek için mücadele ediyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarımın ve ekibin bu başarısına ayrı ayrı hepsine emeklerine sağlık diyorum, yıllar sonrasına taşınacak hatıralarda kalacak bir işin içine dahil olmama vesile olan herkese, TRT'ye de teşekkür ederim."

"Yaptım oldu gibi bir anlayıştan her zaman kaçınmışımdır…"

Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri devam eden Gönül Dağı'nın vaktinin büyük bölümünü aldığını belirten Cemil Şahin, oyunculuk dışındaki özel hayatını ise şöyle özetliyor:

"Hizmet sektöründe işletme sahibiyim. Dizi çekimleri dışındaki zamanımın çoğunu orada geçiriyorum. Motor kullanmayı, uzun yol yapmayı, kardeşim ve ailemle yaşamayı çok seviyorum. Oynadığım bütün işleri izlerim. Kendimi eleştiririm, her izlediğimde ayrı bir taraftan, daha iyi oyun verebileceğimi görünce mutlu oluyorum. Tabii kidaha iyisini yapmak için öğrenmeye ve tecrübe etmeye ihtiyacım var. Zaten yaptım oldu gibi bir anlayıştan her zaman kaçınmışımdır…"

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

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