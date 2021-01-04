Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi

04.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:25
Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi

ANTALYA'da, sevdiğini söylediği gencin 'Bu halinle mi' sözüne üzülen Begüm Cansu Karadağ (23), 6 ayda 120 kilodan 68 kiloya düştü.

ANTALYA'da, sevdiğini söylediği gencin 'Bu halinle mi' sözüne üzülen Begüm Cansu Karadağ (23), 6 ayda 120 kilodan 68 kiloya düştü.

Düzenli spor ve diyet yaparak kilo verdiğini söyleyen Begüm Cansu Karadağ, 60 kiloya kadar zayıflayıp, fit vücuda sahip olmayı hedeflediğini söyledi. Spor ve diyetle kısa sürede fiziğini forma sokarak, hızla kilo verdiğini anlatan Karadağ, kilo mücadelesine nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Benim zayıflama kararı almamın nedeni, platonik aşık olduğum bir çocuktu. İsmini artık anmak istemiyorum, aylar önce bir cesaretle yanına gidip kendisini sevdiğimi söyledim. O da bana, 'Bu halinle mi' karşılığını verdi ve reddetti. O sözleri beni çok rencide etti. Günlerce ağladım. O günden sonra uzun süre depresyona girdim. Ailemin yönlendirmesiyle spor ve diyete başladım. 68 kiloya kadar zayıfladım. 6 ayda bu kiloyu verdim. Hedefim 60 kiloya inerek hatlarımı düzgünleştirmek. Kilo verirken, vücudumun sarkmasını istemiyorum. Bu nedenle kardiyo ve fitness yapıyorum. Mankenlik ajansına kaydoldum ve gelecekte iyi bir model olmak istiyorum."

Kilo vermeden önce giydiği eşofmanlarına ve elbiselerine baktığında aradaki farkın kendisini motive ettiğini dile getiren Karadağ, "O zamanlar giydiğim bir eşofmanımın içine şimdi benimle bir arkadaşım daha girer. Aslında orta boyda bir kız arkadaşımın kilosu kadar zayıfladım" dedi.


Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi
Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi
Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi
Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi
Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kaza Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 08:29:25. #1.14#
title