Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındaydı, nereli? Begüm Kütük biyografisi!

2014 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Hatice Şendil'in paylaştığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' isimli dizide de başrollerden biri olarak kadroda yer alan Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındaydı, nereli? Begüm Kütük dizi ve filmleri neler? Begüm Kütük hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk öğretimini Namık Kemal İlkokulu'nda okudu ve ortaokul ile liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini için Fransa'ya giden güzel oyuncu Nancy Üniversitesi'nde Kültürel Arabuluculuk ve İletişim Bölümü'nü kazandı.

Fransa'daki eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye geri dönen Begüm Kütük, 2001 yılında 'Türkiye Best Of Model' yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. 2003 – 2004 yılları arasında A.G.A. ve Melek dizilerinde başrol oynadı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi kadrosuna Safiye Karahanlı karakteriyle dahil olan oyuncu popülerliğini arttırdı.

2010 – 2011 senesinde 'Olağan Mucizeler' tiyatro oyununda canlandırdığı Joy karakteriyle Direkler Arası Seyirci Tiyatro Ödüllleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Show Tv'de Sineshow isimli bir program hazırlayıp sunan Begüm Kütük, Uygun Adım Aşk adlı dizide de başrolü oynamıştır. 2014 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Hatice Şendil'in paylaştığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' isimli dizide de başrollerden biri olarak kadroda yer aldı. Son olarak 2016 yılında 'El Değmemiş Aşk' adlı dizide Emre Karayel, Ümit Erdim, Ceren Monay ile kamera karşısına geçmiştir.

Begüm Kütük, 16 Eylül 2010 yılında Penguen dergisinin başarılı çizeri Erdil Yaşaroğlu ile evlendi.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2016 - El Değmemiş Aşk (Duygu) (TV Dizisi)

2016 - Kurtlar Vadisi Pusu (Safiye Karahanlı) Tv dizisi)

2014-2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Defne Yörükhan) (Tv dizisi)

2013 - Çalıkuşu (Neriman) (Televizyon dizisi)

2013 - Sarelle (Reklam Filmi)

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

2012 - Karanlıklar Çiçeği (Azerbaycan TV Dizisi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2012 - Mar (Bahar) (Sinema Filmi)

2012 - Yalan Dünya (Televizyon dizisi)

2011 - Olağan Mucizeler (Tiyatro Oyunu)

2011 - Samsung (Reklam Filmi)

2010 - Bozmak (Sinema Filmi)

2010 - Peşpeşe (Sinema Filmi)

2010 - Gönülçelen (Ceren) (Televizyon dizisi)

2009 - Gecenin Kanatları (Sinema Filmi)

2009 - Uygun Adım Aşk (Burcu)(Televizyon Dizisi)

2009 - Canım Ailem (Televizyon Dizisi)

2009 - Romantik Komedi (Ece)(Sinema filmi) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2008 - Hayat Güzeldir (Televizyon Dizisi)

2006 - 2007 - Sineshow Hazırlayıp sundu (Televizyon Programı)

2004 - 2005 - Kurtlar Vadisi (Televizyon Dizisi)

2004 - Bosch (Reklam Filmi)

2003 - AGA (Televizyon Dizisi)

2003 - Turuncu GSM (Reklam Filmi)

2002 - Melek (Televizyon Dizisi)

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