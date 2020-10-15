Bege Harman şarkı sözleri | Berkcan Güven Harman Şarkı sözleri! Bege Dj Artz Harman sözleri
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Bege Harman şarkı sözleri | Berkcan Güven Harman Şarkı sözleri! Bege Dj Artz Harman sözleri

15.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:36
Bege Harman şarkı sözleri | Berkcan Güven Harman Şarkı sözleri! Bege Dj Artz Harman sözleri

Berkcan Güven, Vine ile atıldığı internet ortamına Youtube videoları ve diğer iş birlikleri ile devam ediyor. Şarkılar da çıkaran Berkcan Güven, Bege adını kullanıyor. Yeni şarkısı Harman ile Youtube'a geri döndü. Bege Harman sözleri, Berkcan Güven Harman şarkı sözleri...DJ Artz, Feyyaz Yiğit, Berkcan Güven... Berkcan Güven kimdir?

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Berkcan Güven, Bege adıyla yeni şarkısını piyasaya sürdü. Ezhel, Murda gibi rapçilerle çalışan Dj Artz, Berkcan Güven'e şarkısında eşlik ediyor. Bege Harman şarkı sözleri | Berkcan Güven Harman Şarkı sözleri!

Feyyaz Yiğit ve DJ Artz işbirliğinde yapılan şarkının sözleri...

BERKCAN GÜVEN HARMAN SÖZLERİ | BEGE HARMAN ŞARKI SÖZLERİ

[Intro]

Artz what's poppin' my G?

[Nakarat]

Harman

Kardon'um içi patlar

Run run

Gacı gelip beni darlar

Yeah, Harman

Kardon'um içi patlar

Run run

Gacı gelip beni darlar

Bege Harman şarkı sözleri | Berkcan Güven Harman Şarkı sözleri! Bege Dj Artz Harman sözleri

[Verse]

Vasatsın sen baba, I set the trend

O yüzden çatlarsın hasetinden

Girmem sen bile, bebeler drippin' (Woo)

Bakmasana tip tip (Yea, yea)

Göremiyo'm bittim (Yea, yea)

Gecelerim sinsi ama biz hep dimdik

Çözüm ara (Woah), [?] ara (Woah), [?] ara (Woah)

Poligondayım vurdum on iki o biçim

Pozitif çok iyi benimki hobim ve

Mobilim duramam trendim topicim

Dolu skill ama yok beklemesin

Kasten yok benim sana seslenesim

Listenden hemen beni sil

Artz beat't? squad'ım LNC yuva

[Nakarat]

Harman (Yeah)

Kardon'um içi patlar (Squad)

Run run (Wooh)

Gacı gelip beni darlar (Woo)

Yeah, Harman

Kardon'um içi patlar (Squad, squad)

Run run (Yeah)

Gacı gelip beni darlar

Bege Harman şarkı sözleri | Berkcan Güven Harman Şarkı sözleri! Bege Dj Artz Harman sözleri

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı.

Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyondan fazla abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu. Ayrıca, Cristiano Ronaldo gibi önemli isimlerle de videolar çekti.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile bağlantılı bir okuyor.

DJ ARTZ KİMDİR?

Türkiye'de öne çıkan müzik prodüktörleri arasına adını yazdıran DJ Artz'ın gerçek adı Efe Çelik'tir. Özellikle Ezhel ve Bugy ile yaptığı KOVL adlı müzik yapım grubu ile adını duyurmuştur.

Dj Artz tarzında en çok Old School Reggae, Trap ve Anadolu tarzıyla birleşen Boom-Rap tarzını birleştirmiştir.

2 Ekim 1989 tarihinde dünyaya gelen DJ Artz 31 yıl yaşındadır.

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