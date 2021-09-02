Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor
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Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam EdiyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam EdiyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bünyesinde Mangal Üniteleri, Mescit ve Çocuk Oyun Parkı bulunan Tesis, 160 bin metrekarelik yüz ölçümü ve 1500 metrelik sahil şeridiyle dev bir alana kurulu. Her kesimden, her yaş grubuna hitap eden tesis; güleryüzlü personelleri ile konuklarımızın konforlu ve hoş bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla hizmet veriyor. 16 Eylül tarihine kadar uzatılan, ilimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) giriş yasağı Bedre Koyu Turistik Tesislerini kapsamamaktadır. Bedre Plajı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde haftanın 7 günü günübirlik ziyaretlere açıktır ve izin verilen alanlarda mangal için ateş yakılabilir.

Kaynak: Habermetre

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