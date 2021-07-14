Bedensel engelli Yusuf'un tekerlekli sandalye sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bedensel engelli Yusuf'un tekerlekli sandalye sevinci

Bedensel engelli Yusuf'un tekerlekli sandalye sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğuştan bedensel engelli Yusuf'un hayalini hayırseverler gerçeğe dönüştürdü.

Doğuştan bedensel engelli Yusuf'un hayalini hayırseverler gerçeğe dönüştürdü. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf'un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde ikamet eden, 5 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Köse'ye hayırseverler tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Darende Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen tekerlekli sandalye, rehabilitasyon merkezi tarafından Yusuf Köse'ye teslim edildi. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf'un yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Tekerlekli sandalye hediye edilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden anne Emine Köse, "Tekerlekli sandalyeyi Yusuf'a alan ve alınmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun iyi ki böyle güzel insanlar var" şeklinde konuştu. - MALATYA

Bedensel engelli Yusuf'un tekerlekli sandalye sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bedensel engelli Yusuf'un tekerlekli sandalye sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:14:19. #1.16#

title