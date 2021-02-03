Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek

03.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:12

Haberler.com'a konuk olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner tecrübelerini bizimle paylaştı. Spora başlamadan önceki ısınma hareketlerinin hayati önem taşıdığını söyleyen Çetiner, "Hava daha soğuk olduğu için örneğin, Erzurum-Kars bölgesinde bir sporcunun 20-25 dakika ısınması gerek" diyerek uyarıda bulundu.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner, beden eğitimi ve dersleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Beden eğitimi derslerinin çok önemli olduğunu belirten öğretmen, "Beden eğitimine gereken önemi veren ülkelerin kalkınma düzeylerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlıkların yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek

"SAKATLIK OLMAMASI İÇİN ISINMA ÖNEMLİ"

Isınmanın öneminde de bahseden Çetiner, "Sakatlık olmaması için ısınma hayati önem taşıyor.Normal bir bireyin ısınma süresi 12-15 dakikadır. Ancak soğuk havalarda örneğin Erzurum-Kars bölgesinde yaşayan bir sporcunun spor yapmaya çıktığında en az 20-25 dakika arası ısınması gerekir" ifadelerinde bulundu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Yıldız Tilbe Jason Statham
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:11:57. #1.14#
title