Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek

Haberler.com'a konuk olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner tecrübelerini bizimle paylaştı. Spora başlamadan önceki ısınma hareketlerinin hayati önem taşıdığını söyleyen Çetiner, "Hava daha soğuk olduğu için örneğin, Erzurum-Kars bölgesinde bir sporcunun 20-25 dakika ısınması gerek" diyerek uyarıda bulundu.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner, beden eğitimi ve dersleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Beden eğitimi derslerinin çok önemli olduğunu belirten öğretmen, "Beden eğitimine gereken önemi veren ülkelerin kalkınma düzeylerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

"SAKATLIK OLMAMASI İÇİN ISINMA ÖNEMLİ"

Isınmanın öneminde de bahseden Çetiner, "Sakatlık olmaması için ısınma hayati önem taşıyor.Normal bir bireyin ısınma süresi 12-15 dakikadır. Ancak soğuk havalarda örneğin Erzurum-Kars bölgesinde yaşayan bir sporcunun spor yapmaya çıktığında en az 20-25 dakika arası ısınması gerekir" ifadelerinde bulundu.