Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik fiyatı nedir? Bedelli askerlik şartları nedir? Bedelli askerlik başvurusu nasıl olur? Son dönemde sıkça gündeme gelen ve akıllarda oluşmuş birçok sorunun yanıtı bu haberde. Bedelli askerlikten faydalanmak gereken şartlar ve bedelli askerlik için belirlenen ücret en merak edilen konular arasında.

Bedelli askerlikle ilgili belirlenen kriterlere uyan kişiler e devlet veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Belirlenen ücret iseZiraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubeleri veya mal müdürlüklerine yatırılmalıdır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5 bin 563 euro oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Gerekli şartları tamamlayan kişiler 1 ay bedelli askerlik yapacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda:

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL'dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

-İlk olarak e-devlet üzerinden başvuru yapmanız gereklidir.

-Daha sonra tecil işlemini bedelli başvurusu için iptal ettirmelisiniz. Banka seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Bedelli askerliğe kabul etmezseniz yatırdığınız parayı geri almak için bu gereklidir.

-Ödeme işlemi butonu çıkacaktır karşınıza. Bu işlemi hallettikten sonra geriye kalan alanları doldurup başvuruyu tamamlamalısınız.