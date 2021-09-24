Bebeklerine yanlış aşı vurulduğunu söyleyen aile suç duyurusunda bulunmuş (2)

'KARIŞIKLIĞIN AYNI ODADA AŞI VURULMASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

İzmir'de 1 Temmuz'da bir aile sağlığı merkezinde 30 günlük kızlarına yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen ailenin avukatı Dilek Güzel, hatanın aynı odada hem bebeklerin hem yetişkinlerin aşılanmasından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğunu belirten Güzel, ailenin olayın hemen ardından hukuki işlem başlattığını söyledi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,