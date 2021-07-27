Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, bebeklerin ve küçük çocukların güneşin nimetlerinden yararlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Güneş ışınlarının sağlığımız üzerinde sayısız etkisi var. Söz konusu bebekler olunca bu etkiler daha da büyük önem kazanıyor. Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen ve kemik büyümesini destekleyen D vitamini, güneş ışınları sayesinde sentezleniyor. Ancak tüm bu yararlarına karşın güneşe karşı dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da bulunuyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, bebeklerin ve küçük çocukların güneşin nimetlerinden yararlanmasının önemli olduğunu belirtirken "Ancak uygun olmayan saatlerde doğrudan güneşe çıkmak ve uzun süre kalmak, sıcak çarpmalarına, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle doğru saatlerde, uygun kıyafetlerle ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan kremler kullanarak bebeklerin güneşe çıkarılması gerekiyor." diyor.

D vitamini eksikliğini önlüyor

D vitamini eksikliği bebeklerde bıngıldağın geç kapanmasına, dişlerin çıkmasında, oturma ve yürümede gecikmeye hatta bebeğin huzursuz ve iştahsız olmasına neden olabiliyor. Bu eksikliği önlemek için güneş ışınlarından yararlanılması gerektiğine vurgu yapan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, anne babaların dikkatli olmaları gereken noktalar hakkında da önemli uyarılarda bulunuyor. Bebeklerin cildinin yetişkinlere göre daha ince olduğunu ve bu nedenle güneşin zararlı ışınlarına karşı hassasiyet gösterdiğini anlatan Dr. Eda Sünnetçi, şöyle devam ediyor:

"Bebekler korunmasız güneş ışığına maruz kaldıklarında ciltlerinde güneş yanığı gelişebiliyor. Güneş yanığına karşı yapılması gerekenler derinin ne kadar hasar aldığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin, yüzeysel bir güneş yanığı meydana gelmişse, çocuğunuzun cildi kırmızı ve hassas ise ayrıca batma hissi varsa, ılık bir banyo yaptırmak, ardından da kalın katmanlar haline nemlendirici krem uygulamak iyi gelir. Ayrıca birkaç gün bebeğin güneşe çıkarılmaması gerekir. Şiddetli güneş yanığında ise kabarcıklar görülür veya güneş çarpmasına bağlı ateş, baş ağrısı veya titreme yaşanır. Bu belirtiler varsa tıbbi yardım alınmalıdır."

7 önemli kural

Bebeklerin cildini korurken doğru saatlerde güneşe çıkarmak, uygun kıyafet giydirmek, şapka gibi aksesuarları ihmal etmemek ve koruyucu krem kullanmak yapılacaklar listesinin başında geliyor. Dr. Eda Sünnetçi, bu konudaki önerilerini şöyle sıralıyor:

Bebeğinizi direk güneşe maruz bırakmaktan kaçının. Özellikle de güneşin ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında dikkatli olun. Bu saatler arasında dışarıda iseniz gölgede kalın.

Hangi saat olursa olsun bebeğinizi çıplak ya da mayoyla doğrudan güneşin altında bırakmayın. Küçük çocuklar güneşe maruz kalacakları zamanlarda giyinik olmalıdır.

UV ışınlarını filtreleyen, bol ve tam pamuklu kıyafetleri tercih edin.

Geniş kenarlı şapka giydirin.

Bebeğinizin ya da çocuğunuzun yüzüne uygun, CE standardına sahip ve UV kategorisi 3,-4 olan güneş gözlüğü tercih edin.

Yetişkinlere kıyasla, yeni doğmuş bir bebeğin vücudu daha fazla sudan oluşur bu sebepten ısıya daha duyarlıdır. Bu da susuzluk riskini artırır. Bebekleri güneşli havalarda daha sık emzirmek veya 6. ayın üzerinde ise daha fazla su vermek gerekmektedir. Küçük çocukların susamaları beklenmemeli, düzenli olarak su verilmelidir.

Bebeğinizin vücudunun korunması için güneşin zararlı ışınlarından koruyucu kremleri kullanmak şart. Ayrıca serinlemesine yardımcı olmak için bir su püskürtme spreylerinden de yararlanabilirsiniz.

Kremi, güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürün

Bebeklerde yanık oluşmaması için, bebeklere özel olan yüksekkoruma faktörüne (SFP 50 veya 50+) sahip bir güneş koruyucu kullanmak önemli. Çocuklarda da SFP 30 veya 50 faktörlü ürünlerin tercih edilmesini öneren Dr. Eda Sünnetçi, güneş kremi kullanımı konusunda "Güneşe maruz kalmadan 20 dakika önce kalın katmanlar halinde uygulayın. Alın, elmacık, burun ve dudaklar gibi daha hassas alanlara daha yoğun güneş kremi sürün. Her iki saatte bir güneş koruyucu uygulayın ve bebek sudan çıktığı anda tekrar tüm vücudunu kremleyin. Gölgede de bulutlu havada da güneş kremi kullanmaya devam edin. Çünkü UV ışınlarının yüzde 80'inden fazlası bulutların içinden geçer" diye bilgi veriyor. Dr. Eda Sünnetçi sözlerine bebeklerin cildinin güneş sonrası da losyon ile nemlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Bültenler