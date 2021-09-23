'Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı' iddiasına Aile Hekimleri Federasyonu'ndan yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor - Haberler
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"Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasına Aile Hekimleri Federasyonu'ndan yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocaklarında yanlışlıkla bebeklere aşı yapıldığı iddiasına Aile Hekimleri Federasyonu'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan federasyon, "Aşılar barkod okutup sistemle eşleşme yapılarak uygulanmaktadır" sözlerine yer verdi.

Koronavirüse karşı en büyük silahımız olan aşıda yaş sınırı 12 yaş olarak belirlendi. 12-18 yaş arası çocuklara aşı yapmak için de ebeveyn onayı gerekiyor.

Dün akşam NTV'ye konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl tartışmaya neden olacak ifadelere yer verdi. Kurugöl konuşmasında, "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit B aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor." sözlerine yer verdi.

Bu sözler büyük tepki çekerken, Aile Hekimleri Federasyonu'ndan iddialara yalanlama geldi. Federasyon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" sözlerine yer verdi.

Öte yandan Kurugöl'ün bu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki çekti. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını talep etti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
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