Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi

Bebeklerin, doğumdan itibaren çeşitli hastalıkları ortaya çıkmaktadır.

Bebeklerin, doğumdan itibaren çeşitli hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar arasında en sık görüleni ise kabızlıktır. Kabızlık problemi çoğu kişinin başına gelebilen bir hastalıktır. Özellikle bu hastalığın görüldüğü kişiler günü son derece sıkıntılı bir şekilde geçirebilmektedir. Tabi yaşanan kabızlığın şiddeti de oldukça önemlidir.

Bebeklerde yaşanan kabızlık problemi ise tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Önemli olan hastalığın nedenlerinin belirlenmesidir. İlk olarak hastalığa neden olan unsurların ortadan kaldırılması gerekir. Çeşitli yöntemler sonucunda bebeklerin kabızlık problemi çözülebilmektedir.

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Bebeklerde yaşanan kabızlığa iyi gelen çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri düzenli ve doğru bir şekilde uygulamak son derece önemlidir. Bebeklerde yaşanan kabızlığın etkilerini azaltarak bebeğinizin daha sağlıklı bir gün geçirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Öncelikle en çok dikkat edilmesi gereken konu anne sütüdür. Bebeğin 6. aya kadar sadece anne sütü ile beslenmesi lazımdır. 6. atsan önce kesinlikle katı gıda verilmemelidir.

Bebeğin günlük olarak yaklaşık 1 litre sıvı alması sağlanmalıdır. Bebeğin sağlıklı olması için sıvı alımı çok önemlidir.

Bebeğin kabızlığı için iyi gelen yöntemlerden biriside masaj yapmaktır. Bu yüzden bağırsak hareketlerini teşvik edecek karın masajı yapılmalıdır. Bacakların karna hareket ettirilmesi ile karın masajı yapmak kabızlık için yararlı olacaktır.

Bebeklerde yaşanan kabızlığın önceden fark edilmesi oldukça önemlidir. Aksi halde yaşanan kabızlık uzun süre devam edeceği için bebek son derece huzursuz olacaktır. Bu yüzden ebeveynlerin bu konuda dikkatli davranması gerekir. Yaşanan kabızlığın önceden belirlenerek tedbir alınması lazımdır. Alınan tedbirler sonrasında kabızlık problemi giderilebilir.

Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Bebeklerde görülen kabızlığın çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerin iyi bir şekilde bilinmesi lazımdır. Bu sayede bebeğin yaşadığı kabızlık için tedavi yapılmaya başlanabilir. Yapılacak tedaviden önce kabızlığa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması lazımdır. Bu etkenler ortadan kaldırıldıktan sonra kabızlığın son bulması kolaylaşacaktır.

Bebeklerde Kabızlık Nedenleri

Kronik olarak görülen çeşitli hastalıklar ( sindirim sistemini doğrudan etkileyen durumlar),

Enfeksiyonlar sonucunda vücudun sıvı kaybetmesi,

Yüksek ateş ve ishal,

Fiziksel veya psikolojik stres yaratan durumlar,

Gün içinde yetersiz miktarda sıvı alınması,

Beslenmede inek sütünün kullanılması,

Pirinç içerikli mamaların verilmesi,

Bebeğin katı gıdaya başladığı dönemlerde lif yönünden fakir gıdaların verilmesi ( Beyaz ekmek, makarna vb.).

Kabızlığa neden olan birçok durum vardır. Bu durumların yaşanması ile kabızlık ortaya çıkabilir. Bu yüzden en önemli tedbirlerin başında bebeğin doğru ve düzenli beslenmesi gelmektedir. Bu yüzden anne sütüne gereken önemin verilmesi lazımdır. Çünkü anne sütü son derece değerlidir. Buna göre hareket etmek çok önemlidir.

Bebeklerde Kabızlık Tedavisi

Kabızlık tedavisi için birçok yol bulunmaktadır. Bu yolları deneyerek kabızlık sorunu ortadan kaldırılabilir.

6 aydan küçük çocuklara düzenli anne sütü verilmesi,

Bebeğin günlük sıvı ihtiyacının karşılanması,

Ek gıdalar ile meyve suyu tüketimine geçilmesi,

Bebeğin karın kaslarını çalıştırmaya yönelik masaj yapmak,

Bebeğe ılık şekilde duş aldırmak.

Bebeklerde yaşanan kabızlık sorunu için denenen yöntemlerin işe yaramaması durumunda bir uzmandan yardım almak gerekmektedir. Zaten genellikle kabızlığa neden olan unsurlar ortadan kaldırılınca kabızlık geçmektedir.

Kaynak: Hürriyet