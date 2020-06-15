Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?
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Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Evde bulunan bazı eşyalar bebekler için hayati tehlikeler oluşturabilir. Yaralanma ve sakatlıklara yol açabilen bu eşyalar, hayati riskler de barındırır. İşte evinizde bebekler için risk oluşturan eşyalar.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?
15.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:24

BEBEKLER İÇİN RİSK OLUŞTURAN EŞYALAR

Elektrik prizleri: Elektrik prizleri bebekleriniz için ölümcül riskler barındırıyor. Bu yüzden prizleri yüksekte ve kapaklı şekilde olmasını sağlamalısınız.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Sabitlenmemiş dolaplar: Çekmeceler ve raflar bebeklerin ilgi odağıdır. Bu yüzden onların ilgisinin kazalara neden olmasını engellemek için dolapları duvara sabitlemelisiniz.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Temizlik malzemeleri: Kenarda masum masum duran temizlik ürünleri bebeğiniz için felaket olabilir.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Madeni paralar: Sizin için önemsiz bir ayrıntı olan bozuk paralar, çocuklarınızın boğazına kaçabilir.

İlaçlar: Bebeklerin şekerleri çok sevdiğini biliyoruz. İlaçları şeker zanneden bebekler, zehirlenme riski ile karşı karşıya kalırlar.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Merdivenler: Merdiven zeminlerinin ve yapılarının bebeklerin kaymaması ve düşmemesini sağlayacak şekilde olmasını sağlayın.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Televizyonlar: Hareketli ve renkli şeyler çocuklar için dayanılmazdır. Televizyonları duvara sabitlemezseniz istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Küvetler: Bebeğinizi su dolu bölmelerden uzak tutmalısınız. Küvetler, bebeğinizin gözünde eğlenceli bir oyun alanı gibi görünebilir ama içinde su varsa tehlike var demektir.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

Çamaşır makinesi: Evdeki emen hemen her eşya çocuklar için bir oyun aracıdır. Çamaşır makinesi de bebeğiniz için hayati tehlikeler oluşturabilir.

Bebekler için tehlike oluşturan eşyalar nelerdir?

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