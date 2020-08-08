Bebek elbise mağazalarında satış durgunluğu
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Bebek elbise mağazalarında satış durgunluğu

Korana salgını sebebi ile Ramazan Bayramında kapalı olan bebek elbise mağazaları, açık olmalarına rağmen Kurban Bayramında da umdukları satışı yapamamaktan yakınıyorlar.

Bebek elbise mağazalarında satış durgunluğu
08.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:10

Korana salgını sebebi ile Ramazan Bayramında kapalı olan bebek elbise mağazaları, açık olmalarına rağmen Kurban Bayramında da umdukları satışı yapamamaktan yakınıyorlar.

Eskişehir'de yıllardır bebek elbise mağazası olan Ekrem Olgun, bu sene işlerinde durgunluk olduğunu anlattı. Ramazan Bayramında kapalı olduklarını, Kurban Bayramında da satışların memnun edici olmadığını anlatan Olgun, "Kırk senedir bu işteyim. Bu sene tabi çok etkilendik. Vatandaşlar dışarıya çıkamıyor, ondan etkilendik. Geçen seneye kıyasla fiyatlar biraz yükseldi, satışlarda da düşme var. Bizim işimizde yaz dönem biraz hareketli geçerdi ama bu yazın maalesef geçen senelerde olduğu gibi öyle bir hareketlilik yok. Normal olarak bayramlarda satışlarımız iyi olurdu her sene. Ama bu yıl geçen bayramda kapalıydık bu bayramda da pek bir şey olmadı. Kurban Bayramı zaten Ramazan Bayramına benzemez. Ramazan Bayramı bizim için daha hareketli olurdu, onda da kapalıydık" şeklinde konuştu.

Ürünlerde az olsa fiyat artışı var

Fiyatlar geçen seneye kıyasen yüzde 10 ile yüzde 20 oranında arttığını açıklayan Olgun, "Geçen seneye kıyasladığımızda yüzde 10, yüzde 15, bazı ürünlerde de yüzde 20 kadar bir fiyat farkı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ürünlere göre değişiyor" ifadeleri kullandı.

Bu yıl pek beklenti yok

Bu yıl için bundan sonra satışların iyi olması gibi bir beklentisi olmadığı ve bu durumda da şükrettiğini dile getiren Ekrem Olgun, "Bu sene öyle çok bir beklentimiz yok. Bu saatten sonra ne bekleyebiliriz. Bu yıl böyle oldu artık. Keşke böyle devam etse, hata daha kötü de olabilir. Vatandaşların alım gücü yok çünkü" dedi.

Bebek elbiselerinde moda değişmez

Olgun, bebek elbiselerinde moda değişmediğini anlatarak "Yeni doğan çocuk olduğu için bizde pek moda yok. Renklerde bir değişiklik olabilir, ama modada değil. Yirmi sene önce de aynı, şimdi de aynı, modeller değişen bir şey yok. Çünkü bebeğin kullandığı şey belli yani. Biz 0-6 ay ve bir yaş çocuk elbiseleri satıyoruz" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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