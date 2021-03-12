Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

12.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:05

Evliyken komşusundan hamile kalan ve geçtiğimiz sene Esra Erol'daki rahat tavırlarıyla günlerce konuşulan Esra Karakuş, aldattığı eşiyle barıştı. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla boy boy fotoğraflarını paylaşan Karakuş, kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.

Kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile yasak aşk yaşayarak hamile kalan ve çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince havalara uçan Esra Karakuş, yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz sene eylül ayında Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programında günlerce adından söz ettiren Karakuş, sevmediğini söyleyip terk ettiği eşiyle barıştı.

EŞİYLE BOY BOY FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Yapılan DNA testinde çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince canlı yayında "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" diyerek herkesi şaşkına çeviren Esra Karakuş adeta ters köşe yaptı. Şimdilerde komşusuyla yaşadığı düşünülen kadının eşiyle barıştığı ortaya çıktı. Evliliğine kaldığı yerden devam eden Esra Karakuş, mutluluk pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

"ESKİ MAZİLERİ KARIŞTIRMAYIN"

Her fırsatta eşine olan aşkını paylaşan Karakuş, gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada "Silen silsin isteyen konuşsun istemeyen konuşmasın. Hata yaptıysam kendime, her koyun kendi bacağından asılırmış. Ben hesabımı verdim. Gerisini Allah bilir. Kimseye hesap verecek zorunluluğum yok. Eski defterlerimi açmadan konuşsunlar ricam olur. Benim fotoğraf altıma yorum yazarken eski mazilerimi karıştırmayın. Rica ederim sizden" ifadelerini kullandı.

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Haber Yorumları (43)
OSMANİYELİ: Boyle şeyler duymaya alışın ahirzaman geldi beyler...
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
MATKAP: Haya ve maya meselesi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEKO: Yazık gerçekten korkarımki bugun komşunun yarın manavın öbürgünde bakkalın çakkalın cocuklarına bakmak zorundakalacak bu arkadaş , nede olsa huylu huyundan vazgeçmezmiş.
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Prens Harry Hakan Taşıyan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 18:27:03. #1.15#
title