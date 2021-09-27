Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi - Haberler
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Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz gün mezara diri diri gömülen ve liseli öğrenciler tarafından son anda kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri şaşırttı.

ADIYAMAN (İHA) - Geçtiğimiz gün mezara diri diri gömülen ve liseli öğrenciler tarafından son anda kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri şaşırttı. Anne ve anneannenin doğumda bir başka kadına ait kimlikle hastaneye giriş yaptıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan şahıslardan bebeğin annesi Gülçin E., ile anneannesi Ülkü E'nin doğum öncesi bir başkasına ait kimlik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yine başkasına ait kimlikle hastaneye kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

Şahısların olayla ilgili verdikleri ifadelerinde amaçlarının çocuğu öldürmek olmadığını, birilerinin bebeği alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kızı Gülçin E'nin hamile olduğunu ve durumu hamileliğin 7. ayında öğrendiğini söyleyen Ülkü E., uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve kendisinin tanımadığı biriyle yaşadığı ilişki sonrasında gebe kaldığını ve bu gebelik sürecinde kızından hiçbir şekilde şüphelenmediğini belirtti. Ülkü E., 22 Eylül tarihinde kızımın sancıları sonra, daha önceden tanıdığı N.D. isimli kadının kimlik bilgilerini ezbere bildiğini ve bu kimlik bilgileriyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi. Ülkü E.'nin N.D.'ye ait kimlik bilgileriyle hastaneye giriş yaptığı ve yine bu kimlik bilgileriyle Gülçin E'nin hemşirelerin Fatma ismini verdiği kız çocuğunu dünyaya getirdiği, dünyaya getirdiği kızıyla beraber 24 Eylül Cuma günü hastaneden taburcu edildiklerini söyledi.

Ülkü E., yaşanan bu durumu kimseye açıklayamayacakları için, kızı Gülçin E'nin başına bir şeylerin gelebileceği korkusuyla bebeği çocuk esirgeme kurumuna teslim etmek istediklerini ama kızının yaşının 17 olması, resmi nikahlı olmamasından dolayı kurumlara bırakamayacaklarını anladıklarını, bu yüzden de başkasının bulabileceği düşüncesiyle bebeği mezarlığa bıraktıklarını söyledi.

Ülkü E. ve Gülçin E.'nin bir mezarı eşerek bebeği oraya bıraktıkları, bebeğin nefes alabileceği şekilde üzerine toprak serptikleri, bebeğin yüzünün açık olduğu ve bebeği bıraktıktan sonra başkasının alıp almadığını görmek amacıyla bir süre uzaktan bebeği gözlemledikleri ve daha sonra bulundukları yerden ayrılarak evlerine döndükleri ortaya çıktı.

Anne ile kızının çocuğu öldürmek için oraya bırakmadıklarını, kendilerine gelebilecek tepki ile zararlardan korktukları için bebeği mezarlığa bıraktıklarını ve çok pişmanlık duyduklarını belirttikleri öğrenildi.

"BABAM VE AĞABEYLERİM BEBEĞİ ÖĞRENSE BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Bebeği öldürmek amacıyla mezarlığa bırakmadıklarını söyleyen anne Gülçin E. ise çocuğun babasının çocuğu kabul etmediğini ve hamile olduğunu da çok geç dönemde öğrendiğini, doğum sonrası bebeği Çocuk Esirgeme Kurumuna vermek istediklerini ama işlemlerin uzun sürebileceğini düşündüklerinden bebeği kuruma veremediklerini söyledi.

Gülçin E., babası ve ağabeylerinin durumu öğrenmeleri dahilinde kendisini öldürebileceğini, bu yüzden de bebeği başkalarının bulup teslim alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi

Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi

Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi

Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi

Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi
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