"Be Mobile-Create Together!" katılımcıları belirlendi

Türkiye Fransız Kültür Merkezi öncülüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Goethe Enstitüsü ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde Türkiye ve Avrupa'dan 16 sanat kurumunun katılımları ile hayata geçirilen "Be Mobile-Create Together!" programına katılacak isimler belirlendi.

İstanbul'da projeye yapılan başvuruları iki gün boyunca değerlendiren program jürisi, nihai kararını vererek, eylülden itibaren 1 ila 6 ay arasında değişen sürelerde programa katılmak üzere toplam 30 sanatçı seçti.

Değerlendirme jürisinde Sebastien de Courtois ve Dr. Quirine Mireille van der Hoeven'in yanı sıra, Goethe Enstitüsü İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker, Almanya'da bulunan "Akademie Schloss Solitude" programından Yasemin Keskintepe, "Hellerau-European Centre for Arts" programından Carena Schlewitt-Baecker ve "Künstlerhaus Bethanien" programından Christoph Tannert, Fransa'da bulunan "Le Cube" programından Carine le Malet, "La cite internationale des arts"dan François Tiger ve "Camargo Foundation'dan Julie Chenot, Hollanda'da bulunan "Dansmakers Amsterdam" programından Suzy Blok, "Theater Rast"dan Şaban Ol, "Writers Unlimited"den Ton van de Langkruis, "Jan Van Eyck Academie"dan Pieternel Fleskens, İKSV'den Bige Örer ve "arthereistanbul"dan Omar Berakdar yer aldı.

İsimleri 30 Haziran'da açıklanacak Türkiye'den 15, Fransa, Almanya ve Hollanda'dan 15 sanatçı, Eylül 2019-Mayıs 2020'da gerçekleşecek proje süresince farklı zamanlarda ve sürelerle Fransa'da Paris, Cassis, Issy-les-Moulineaux, Almanya'da Dresden, Berlin ve Stuttgart, Hollanda'da Amsterdam, Maastricht ve Lahey, Türkiye'de ise İstanbul, Ayvalık, Bursa ve Şirince'de yer alan ve farklı disiplinlere odaklanan misafir sanatçı programlarında ve sanatçı evlerinde kalacak.

"Bu programın, daha fazlası için ilk adım olmasını umuyorum"

Adaylar arasından seçim yapmak üzere toplanan program jürisi, proje için İKSV ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyona katıldı.

Nejat Eczacıbaşı Binası'nda bulunan Firuze İKSV'deki resepsiyonda konuşan Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sebastien de Courtois, "Bu projede üç önemli kelime var. 'Avrupa', 'Türkiye' ve 'diyalog'. Burada biz, bilgiyi, yaratıcılığı paylaşıyoruz ve sanatçıları bir araya getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dr. Quirine Mireille van der Hoeven de projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu programın, daha fazlası için ilk adım olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin başındaki sanatçı ve yazarlara imkan tanıyan çok disiplinli sanatçı değişim programı kapsamında gerçekleştirilen resepsiyonda, Fransa, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den önde gelen misafir sanatçı programı temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen yerel yönetim ve kültür kurumları temsilcileri, sanatçılar ve akademisyenler bir araya geldi.

"Be Mobile - Create Together!"

Avrupa ile Türkiye arasındaki sanatsal ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi öngören "Be Mobile - Create Together!", genç yetenekleri teşvik etmenin yanı sıra Türkiye ile Avrupa'nın sanat ortamları arasında kalıcı bağların oluşumuna katkı sunması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye'de dijital ve görsel sanatlar, performans sanatları veya edebiyat alanlarında faaliyet gösteren, kariyerlerinin başındaki sanatçı ve yazarlar Avrupa'da, Avrupa'dan benzer sanatçı ve yazarlar ise Türkiye'deki misafir sanatçı programlarına katılım sağlayacak.

Kaynak: AA