BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'a geldi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'a geldi.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Şırnak İl Başkanlığın açılışı için Şırnak'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan vakfın önünde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, BBP İl Başkanı Hacı Güneş, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Abdulselam Avcı ve parti üyeleri tarafından karşılandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı açıklamada, "Bütün Şırnaklı kardeşlerimiz, daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşasınlar diye buradayız. Burada da olmaya devam edeceğiz. Biz Şırnak, Hakkarili kardeşlerimizi de ve bölgedeki vatandaşlarımızın devlete uzanan eliyiz. ve o eli olamaya da devam edeceğiz. Bunun için teröre ve şiddete ihtiyacınız yok. Bunun için emperyalistlerin uşağı olan teröristlerin uzantılarına ihtiyacınız yok. Biz varız ve her zaman var olacağız. Biz bu ülkede her fikrin, her düşüncenin özgürce söylenmesinden yanayız. Her inancın özgürce yaşanmasından yanayız. Özgürce yaşanmasından yanayız. Herkes düşündüğünü ifade etmelidir. Herkes inandığını yaşayabilmelidir. Ama bir tek istisnası var. Teröre ve şiddete bulaşmayacak. Terörü ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek. Terörü ve şiddeti yöntem olarak belirleyenlerin savunuculuğunu veya sözcülüğünü yapmayacak. Bizim itirazımız bunadır. Kurulduğumuzda da bu itirazı yaptık, bugün de yapıyoruz ve yarın da yağacağız. Çünkü terörün ve şiddetin hiç kimseye faydası yoktur. Hiçbir bölgeye faydası yoktur. Hiçbir millete ve devlete faydası yoktur. Ancak kan getirir, gözyaşı getirir ve yoksulluk getirir, işsizlik getirir, eğitimsizlik getirir. Maalesef bu bölgenin şu an yaşadığı budur. Ama bu bölgenin kaderi değildir. Devletimiz son yıllarda özellikle bölgenin hem terörden arındırılması, hem kalkınması, hem işsizliği yok edilmesi, hem eğitim seviyesinin yükseltilmesi, hem güvenilin, huzurun, refahın kalkındırılması için çok güçlü adımlar atmıştır ve atmaya devam etmektedir. Şırnaklı kardeşlerimiz teröre asla pirim vermeyecektir. Çünkü devlet sizin yanınızdadır. Sadece biz değil Türkiye 84 milyonuyla sizin yanınızdadır. Bunu asla unutmayın. Asla birilerine mahkum değilsiniz" dedi.

Desteci, beraberindeki heyet ile birlikte Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak Gazi Caddesi'nde çarşı esnaflarını ziyaret ederek vatandaşlar ile çay içerek sohbet etti. - ŞIRNAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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