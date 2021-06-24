BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz"
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin, "Büyük Birlik Partisi olarak bu kararı doğru buluyoruz.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin, "Büyük Birlik Partisi olarak bu kararı doğru buluyoruz. HDP bir siyasi parti olduğu için kapatılsın demiyoruz. Biz HDP, PKK'yı lanetlemediği ve PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Gaziosmanpaşa 12. Olağan İlçe Kongresi, Gopark Salon'da düzenledi. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada HDP'ye açılan kapatma davasını doğru bulduklarını ve HDP'nin PKK'nın partisi olduğunu ifade etti.

"40 yıla yakın bir süredir terörle mücadele ediyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "40 yıla yakın bir süredir terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede 10 binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir trilyon dolardan fazla bu milletin emeği gasp edildi. Dönem dönem terörle ciddi mücadeleler yapıldı, lakin dönem dönem de bu maalesef savsaklandı. Bugün içeride terörist sayısı neredeyse yok denecek hale getirildi. Çok başarılı harekatlar düzenlendi. Bütün bunlar terörün belini kırdı" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu ve Akşener, o hapisten çıksın gelsin siyaset yapsın diyorlar"

Destici, Demirtaş'a verdikleri destek üzerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i eleştirerek "Terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir oluşum var. Elbette ki buna da izin verilmemelidir. Bunlar açık ve aleni olarak 'Biz sırtımız PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'hapisten çıksın gelsin siyaset yapsın' dedikleri, kardeşi Kandil'de baş yönetici olarak oturan Demirtaş, Ağrı Doğubeyazıt mitinginde Diyarbakır mitinginde daha buraya sözde başkan Apo'nun yani İmralı canisinin heykelini dikeceğiz, dedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, o hapisten çıksın gelsin siyaset yapsın diyorlar" şeklinde konuştu.

"Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz."

HDP'ye açılan kapatma davasına da değinen Destici, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Anayasa Mahkemesi nezdinde bir kapatma davası açtı haklı olarak. İlk dava açıldığında eksikliklerin tamamlanması için dosyayı iade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekamül ettirerek yeniden gönderdi. Bu sefer ilgili raportör olumlu dönüş verdi ve Anayasa Mahkemesi üyeleri de 15 üye oy birliğiyle esastan görüşmek üzere karar aldı. Öncelikle Büyük Birlik Partisi olarak bu kararı doğru buluyoruz. HDP bir siyasi parti olduğu için kapatılsın demiyoruz. Biz HDP, PKK'yı lanetlemediği ve PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz" dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Biz HDP, PKK'nın partisi olduğu için kapatılsın diyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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