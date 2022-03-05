BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'nın işgal girişimini reddediyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Rusya'nın Ukrayna'ya hangi gerekçe olursa olsun, saldırısını, işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Rusya Devlet Başkanının Ukrayna'ya saldırma gerekçelerine baktığımızda ne diyor; 'Ukrayna'yı silahsızlandıracağız' diyor. Peki seni kim silahsızlaştıracak? Senin silahlanma, nükleer yapma, nükleer silahlara sahip olma hakkın var; ama Ukrayna'nın yok. Rusya'nın Ukrayna'ya hangi gerekçe ile olursa olsun, saldırısını, işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz. Türk devleti fiili olarak bu savaşın bir tarafı değil, bu savaşın bir tarafı da olmamıştır. Hep dengeli bir politika yürütmüştür" dedi.

Destici, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte BMGK'nın yapısı, BM'deki veto sistemi, başlı başına bu sistemin özeti, aynı zamanda bu çağın büyük bir ayıbıdır. BM'nin yapısı da bu haliyle dünya üzerindeki barışı, üyelerinin haklarını korumak yerine, bu sömürü düzeninin devamını sağlama fonksiyonunu yerine getirmekte. Bunun için BM ve BMGK'nın yapısı acilen değiştirilmeli, tüm üyelerin eşit haklara sahip olduğu bir seviyeye getirilmelidir" ifadesini kullandı.