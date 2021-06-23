BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonunun Genel Kurulu'na katıldı
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BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonunun Genel Kurulu'na katıldı

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonunun Genel Kurulu'na katıldı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonunun (ASİDEF) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonunun (ASİDEF) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ASİDEF 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Destici, merhum BBP Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak sözlerine başladı.

Sivas'ın, Anadolu'nun diğer şehirleri gibi çok özel bir dokuya sahip olduğunu belirten Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinin Sivas olmasından dolayı kendisinin de Sivaslı olarak bilindiğini söyledi.

Destici, Sivas'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde önemli dönüm noktalarına şahitlik ettiğini belirterek, "Sivas, Kurtuluş Savaşı'mızın başlamasında çok önemli bir adım. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas Kongresi için şehre gelmesi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin orada konuşulması, stratejilerin orada belirlenmesi açısından Sivas'ın Türkiye için önemi büyüktür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Sivas Kongresi'nin üyelerini rahmetle anıyorum." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun insan ayrımı yapmadan herkesi sevdiğini ve eşit davrandığını, hoşgörülü olduğunu ifade eden Destici, toplumun her ferdine saygılı davranılması gerektiğini dile getirdi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan olaylara da değinen Destici, "Hepimiz üzüldük. Vicdanı olan herkes üzüldü. O gün Muhsin Başkanımız Sivas dışında ve ona bu acı haber geldi. Başkanımız parti il başkanlığına, aralarında sanatçı Arif Sağ'ın olduğu, mahsur kalanları misafir etmeleri için talimat verdi. Doğruları söylemekten, anlatmaktan imtina etmemeliyiz. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Şarkışlalı da bizim, Divriğili de bizim." diye konuştu.

Mustafa Destici, ASİDEF'in seçilecek yeni yönetim kurulunu tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün Divan Başkanlığını yaptığı 8. Olağan Genel Kurul'a, ASİDEF Başkanı Avukat Alpaslan Kayapınar ile Sivas eski Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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