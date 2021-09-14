BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti - Haberler
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BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Ardahan'daki programlarının ardından Kars'a gelerek partisinin il başkanlığının açılışını yapan Destici, burada esnaflarla bir araya geldi, sonrasında kentte çeşitli toplantılara katıldı.

Destici, daha sonra beraberindekilerle Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ve Kars Belediyesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Evliya Camisi'ne geçerek Ebü'l Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret eden Destici, buradan da Ani Ören Yeri'ne gitti.

Ani Ören Yeri'nde tarihi binaları gezerek yetkililerden bilgi alan Destici, Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebu'l Manuçehr Camisi'nde de incelemede bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

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Haber: BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti - Haberler
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