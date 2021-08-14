BBP Genel Başkanı Destici: "Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada"

BBP Genel Başkanı Destici: 'Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dere yatağında 10 katlı bina olur mu? El insaf. Bu yerlere izin verenlerin hesap vermesi lazım" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dere yatağında 10 katlı bina olur mu? El insaf. Bu yerlere izin verenlerin hesap vermesi lazım" dedi.

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen BBP Genel Başkanı Destici, felaket bölgesinde incelemelerde bulundu.

İnsanların sel felaketinin birkaç dakikada gerçekleştiğini söylediklerini, ilçede işletme kalmadığını belirten ve hala kayıpların olduğunu ifade eden Destici, devletin tüm kurumları ile bölgede olduğunu, bölgede arama kurtarma, hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Her zaman olduğu gibi sel felaketi sonrasında da fırsatçıların ortaya çıktığının altını çizen Destici, "Her hadise gördüğümüz gibi, biz onların adına utanıyoruz, onlar utanmıyorlar. Orman yangınlarında, pandemide nasıl fırsatçılar ortaya çıktıysa burada da fırsatçıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlara fırsat verilmemesi lazım" diye konuştu.

Dere yatağına imar izni verilmesini eleştiren Destici, "Burada müteahhit anlamında bir sorun olduğu görünüyor, dere yatağında 10 katlı bina olur mu? El insaf. Niye biz afet gelmeden, felaket yaşanmadan bunları yapmıyoruz. Bu yerlere izin verenlerin hesap vermesi lazım. Hasar tespit çalışmalarının yanında dere boyuna uygunsuz olarak kim imar izni vermişse, kim fazla kat izni vermişse bunların da hesabının sorulması lazım" şeklinde konuştu.

Dere yatağından gelen selin şehir merkezine girmesine sebep olan alçak köprünün yapımını da eleştiren Destici, "Bu dere yatağında böyle bir köprü olur mu? Bu kadar dar, bu kadar basit köprü olur mu? Bu köprüyü neden yüksek yapmıyorsun? Tıkanmış köprü ve sel yayılmış. Bunların hepsinin hesabının sorulması lazım. Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada, vatandaşlar memnun ama öncesi ile ilgili bu imarı kim yapmışsa bence bunların da hesabı sorulmalı" açıklamasında bulundu.

(Derya Yetim - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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