30.10.2019 17:17

BBP Genel Başkanı Destici: "ABD bunu bir sopa olarak kullanıyor, büyük bir ahlaksızlık yapıyorlar"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" kararına tepki göstererek, "ABD bunu bir sopa olarak kullanıyor, büyük bir ahlaksızlık yapıyorlar. ABD Başkanı sözü ile Temsilciler Meclisi de aldığı karar ile ahlaksızlık yapıyor" dedi.

BBP lideri Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararının bilinçli olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına denk getirildiğini söyleyerek, kararı değerlendirdi. Destici, kararın Türkiye'nin egemenlik haklarına olan hasımlığın ve tahammülsüzlüğün en önemli alameti olduğunu belirterek, "Bu karar, Suriye'de karizması çizilen ve hesapları bozulan ABD'nin hasmane hamlelerinden herhangi biri olmasından öte başka bir şey ifade etmiyor. ABD'li birçok Kongre üyesinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirirken YPG ve PKK gibi terör örgütlerini 'Kürtler' olarak niteleyip, bu örgütleri, dolayısıyla bunların iplerini ellerinde tutan kendilerini Suriye'de perişan etmemizin adını da 'etnik temizlik' olarak koydular. Bu gerçek dışı niteleme de ayrı bir tahammülsüz ve ayrı hasetçilik örneğidir. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan ve sembolik bir nitelik taşıyan Amerikan Kongresi neyi oylamış ve onaylamıştır? Olmayan bir şey onaylanır mı? Şu ana kadar bir ülke nezdinde veya uluslararası düzeyde bir mahkeme dahi kurulamamıştır. Kurulamaz çünkü hiçbir kanıt yoktur" şeklinde konuştu.

Destici, "ABD'nin Kızılderililere ve zencilere yaptığı zulmü, Afganistan ve Orta Doğu'da işledikleri insanlık dışı uygulamaları ve savaş suçlarını yüzlerine vuralım, kınama kararları çıkartıp dünyaya deklare edelim. Herkesin 'denge' ve 'müttefik' hesabı yaptığı bugünlerde onlara neler kaybettiklerini hatırlatalım. Kimsenin düşmanlarını düşman, dostlarını dost kabul etmek zorunda değiliz" diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararın sürpriz olmadığını ve Türkiye'ye karşı alınan bu tavrın da son olmayacağını belirten Destici, "Bu kararı kınıyor ve reddediyoruz. ABD bunu bir sopa olarak kullanıyor, büyük bir ahlaksızlık yapıyorlar. ABD Başkanı sözü ile Temsilciler Meclisi de aldığı karar ile ahlaksızlık yapıyor. Bu kadar düşmanca ve gayriahlaki kararların anlayışla karşılanabilir yanı yok. Yaptıkları Barış Pınarı Harekatı'na karşı sopa göstermektir. Bu karar Senatodan geçmeyecektir. ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar Suriye'de pazarlık unsuru haline getirilecektir. Bu karar Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya yönelik adi, aşağılık seviyede bir karardır" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ise Destici, "AK Parti iktidarları döneminde pek çok hakkın teslim edilmesine şahit olduk. Hükümetin bu kardeşlerimizin de taleplerini karşılamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA