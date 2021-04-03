BBP Denizli Honaz İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı

Denizli'de, Büyük Birlik Partisi (BBP) Honaz İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Denizli'de, Büyük Birlik Partisi (BBP) Honaz İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı bünyesine bir ilçe binasını daha hizmete kavuşturdu. BBP Honaz ilçe Başkanlığı binası düzenlenen parti üyelerinin katılımıyla törenle hizmete açıldı. Açılış programına BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci, BBP İl Başkanı İsmail Karateke, Honaz ilçe Başkanı Yılmaz Sevim, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Arık, AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Turgut Devecioğlu ve partililer ile vatandaşlar katıldı. BBP Honaz İlçe Başkanı Sevim; "Teşkilat olarak bugün burada partimizin Honaz ilçe binasının açılışı için buradayız. Partimize halkımızın ilgisi artarak devam ediyor. Genel Başkanımız merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve aziz şehitlerimizin ruhları için hayrımızı da yaptık. Siyaset yapmak isteyenleri partimiz çatısı altında buluşmaya davet ediyorum" dedi.

"Denizli'de 7'inci ilçe binası açılışını yapıyoruz"

Açılış konuşmalarının ardından açıklamada bulunan BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke; "Honaz ilçe başkanlığı açılışı için burada bulunuyoruz. Bir yıl aradan sonra yaptığımız kongrenin ardından il teşkilatını devir aldık. BBP'nin yoğun bir şekilde üye çalışmalarına devam ediyoruz. İlçe başkanlarımız ile çalışırken partimizin Denizli'de 7'inci ilçe binası açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Baklan ve Çivril ilçe binalarımızın açılışı olacak. Açılışlarda şehit genel başkanımızın aziz ruhlarına hayırlarımızı da yapıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu da burada anıyoruz" diye konuştu.

BBP Genel Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden bahsederek; "Biz ay yıldızlı bayrağımızın altında bir olmak istiyoruz. Maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Fiziki olarak ayrıldı ama biz onu kara toprağa değil, gönüllerimize defnettik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı