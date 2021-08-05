BBL Esports ekibi, takım koçu GAIS ile yollarını ayırdığını duyurdu!

BigBossLayf Esports takım koçu olan Eray "GAIS" Sarıkaya ile yollarını ayırdığını resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu.

BBL Esports 4 Ağustos saat 19:00'da Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Valorant takım koçu olan Eray "GAIS" Sarıkaya ile yollarını ayırdığını videolu paylaşım ile duyurdu.

Ayrılığının duyurulmasının ardından, Eray yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Bunca zaman üzerimde emeği olan başta @Oidemirel ve @feritkw abilerim ve diğer @BBL_esports çatısı altında olan herkese, iyi veyahut kötü yorumlarıyla bana yön vermeye çalışan BBL taraftarına çok teşekkür ediyorum. Varsa hakkım helal olsun, varsa hakkınız allah razı olsun."

Eray "GAIS" Sarıkaya'nın takımdan ayrılığının ardından başta BBL'daki ekip arkadaşlarından ve diğer esporculardan ayrılık mesajları geldi. AsLanMashmadoW, LEGOO, kero, Wtcn gibi birçok isim iyi dilek mesajında bulundular.