Bbb Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir'i Karış Karış Geziyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, il genelini karış karış gezerek sorunları dinlemeye devam ediyor.

Başkan Kafoğlu, beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ile beraber Edremit'e mahalle toplantılarına katılarak halkla kucaklaştı.

Her akşam mahalle ve köy ziyaretleri düzenleyen AK Parti İlçe Teşkilatının mahalle ziyaretine katılan Kafaoğlu ve beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkcü ve yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kollarıyla birlikte Tuzcumurat mahallesinde bulunan vatandaşlar tarafından çok sıcak bir ilgi ile karşılandı.

2019'da Edremit'i alacaklarını söyleyen Başkan Kafaoğlu, "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Edremit'in sorunlarını tek tek tespit ediyoruz ve çözümlenmesi için çalışıyoruz. Burada AK Parti İlçe Teşkilatı çalışmalarına çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizlerde sık sık Edremit'e gelerek sizleri dinlemeye çalışıyoruz. Sorunları tespit ediyor, çözüm yollarını arıyoruz. Her akşam başka merkez ve ilçelerimizin bir başka mahalledeyiz. Balıkesir'i karış karış geziyoruz. Balıkesir'e hizmet sözümüz var. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Gece gündüz sizlerleyiz. Vatandaşımızı ayağımıza beklemiyoruz. Biz ayağına gidiyoruz. Biz bu gücü halktan sizden alıyoruz. Sizden bu nedenle AK Parti bayrağını tüm belediyelere dikmek için destek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR