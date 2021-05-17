Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da bakıma muhtaç annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde ölü bulundu.

Bayrampaşa'da bakıma muhtaç annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, yatalak annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde fenalaşarak düştü. Oğlunun yere düşme sesini duyan başka bir odadaki annesi apartmandaki komşularını aradı. İskender Günaydın'ın evine gelen komşuları kapıyı açamadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evin kapısını açıldı. İtfaiye ekipleri eve girdiğinde İskender Günaydın'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin haber vermesiyle 112 sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İskender Günaydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren Günaydın'ın yatalak annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günaydın'ın cansız bedeni otopsi incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNESİ DÜŞME SESİNİ DUYMUŞ

Komşulardan Adem Sırmalı, Birkaç hafta önce Covid-19'a yakalanmıştı. Birkaç gün önce iyileşti. Kendisiyle konuşuyorduk, bir şeyi yoktu. Yatalak annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi düşme sesi duymuş, bir arkadaşımıza haber vermiş. Kapıyı açamayınca itfaiyeyi çağırdılar. Annesinin durumu iyi dedi.

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Cemal Hünal Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 21:22:03. #1.14#

title