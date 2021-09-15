BAYRAMPAŞA'DA YAKALANAN BARİYER HIRSIZINDAN ŞAŞIRTAN İFADE: CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAYRAMPAŞA'DA YAKALANAN BARİYER HIRSIZINDAN ŞAŞIRTAN İFADE: CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM

Demirören Haber Ajansı / Özden Atik - Haberler | Güncel
BAYRAMPAŞA'DA YAKALANAN BARİYER HIRSIZINDAN ŞAŞIRTAN İFADE: CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM

BAYRAMPAŞA'da otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan Eyüp A. (36) ihbar üzerine yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan Eyüp A. (36) ihbar üzerine yakalandı. Cezaevinden izinli çıkan Eyüp A. kendisini gözaltına alan polislere "Uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Eyüp A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Eyüp A. 2 Eylül saat 23.15 sıralarında Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol gösterici işaretleri çalarken görüldü. İhbar üzerine Eyüp A.'yı yakalayan polis, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. ise bariyerleri söktüğünü kabul etti. Gözaltına alınan şüpheli Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

BİLEREK HIRSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın sorgu hakimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp A. 3 Eylül'de "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE KARŞI KARŞIYA

Şüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Özden Atik - Son Dakika Haberleri
Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

 Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Müge Anlı Bensu Soral Yeşim Salkım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAYRAMPAŞA'DA YAKALANAN BARİYER HIRSIZINDAN ŞAŞIRTAN İFADE: CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:32:10. #1.17#